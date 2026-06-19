Samo tri dana ranije, Evropska unija otvorila je prvi od šest takozvanih pregovaračkih klastera za Ukrajinu i Moldaviju. Reč je o grupama reformi i uslova koje te dve zemlje moraju da ispune kako bi postale članice Unije. Očekivalo se da će preostalih pet klastera biti otvoreno najkasnije tokom jula.

Šta se dogodilo?

U nacrtu zaključaka samita evropskih lidera, u koji je imao uvid Kyiv Independent, stajalo je da Evropski savet "očekuje otvaranje preostalih klastera što je pre moguće, u skladu sa pristupom zasnovanim na zaslugama". U konačnoj verziji zaključaka, usvojenoj sinoć, izbačene su reči "što je pre moguće".

Mađar je nakon završetka sastanka na društvenim mrežama objavio da je upravo na njegovu inicijativu iz teksta u poslednjem trenutku uklonjena formulacija koja je upućivala na ubrzanje pristupnog procesa.

"Na moju inicijativu iz teksta je u poslednjem trenutku uklonjena klauzula koja se odnosila na ubrzanje pristupanja. Nije bilo lako", napisao je.

Diplomata: Mađarski potez me nije iznenadio

Dvoje evropskih diplomata odvojeno je za Kijev Independent potvrdilo da je upravo Mađar insistirao na toj izmeni, koja se na prvi pogled čini malom, ali bi mogla da ima značajne posledice.

Jedan od diplomata naveo je kako Budimpešta želi da naglasi da će Ukrajina morati da usvoji sva evropska pravila i da neće moći da traži prečice na putu ka članstvu. Drugi diplomata rekao je da ga mađarski potez nije iznenadio jer je protivljenje Budimpešte "već neko vreme visilo u vazduhu".

"Tako se to radi kada neko ne dolazi samo da prevrće stolove i širi strah, već pokušava da pronađe kompromis", poručio je.

Zelenski: Otvorićemo sve klastere, siguran sam u to

Iako ova izmena nije toliko ozbiljna prepreka za Ukrajinu kao što su bili česti Orbanovi vetoi, ipak predstavlja udarac ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, koji je tokom ovonedeljnog samita grupe G7 snažno zagovarao ubrzano članstvo svoje zemlje u Evropskoj uniji.

Magjar je ranije sugerisao da Ukrajinu vidi kao članicu EU tek za deset do petnaest godina, što je znatno duži rok od onoga o kojem govore Kijev i njegovi evropski saveznici.

Zelenski je sastanak evropskih lidera napustio pre njegovog završetka. Nakon toga novinarima je poručio da je uveren kako će Ukrajina ipak nastaviti da napreduje ka članstvu.

"Partneri su sjajni, oni su naši prijatelji. Otvorićemo sve klastere, siguran sam u to. Zaslužujemo to i nećemo odustati", naglasio je Zelenski.