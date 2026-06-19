Ovaj najnoviji napad povećava broj ljudi koji su poginuli u napadima američke vojske na plovila na najmanje 211 od početka septembra, kada je Trampova administracija počela da gađa osobe koje naziva „narko-teroristima“, piše ABC News.

Kao i u većini saopštenja vojske o napadima u istočnom Pacifiku i Karipskom moru, Južna komanda Sjedinjenih Država navela je da su meta bili navodni krijumčari droge na poznatim rutama za šverc. Vojska nije pružila dokaze da je plovilo zaista prevozilo drogu. Na snimku objavljenom na mreži X vidi se čamac koji velikom brzinom plovi morem pre nego što je pogođen i zahvaćen plamenom.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da se Sjedinjene Države nalaze u „oružanom sukobu“ sa kartelima u Latinskoj Americi i opravdao je ove napade kao neophodnu eskalaciju radi zaustavljanja dotoka droge u SAD i smanjenja broja smrtnih slučajeva izazvanih predoziranjem. Međutim, njegova administracija je ponudila malo dokaza koji bi potkrepili tvrdnje da su ubijani „narko-teroristi“, navodi se u tekstu.

Kritičari su doveli u pitanje i zakonitost ovih napada na plovila, kao i njihovu efikasnost, delom zato što se fentanil, koji je odgovoran za mnoge smrtne slučajeve od predoziranja, uglavnom krijumčari kopnenim putem iz Meksika, gde se proizvodi od hemikalija uvezenih iz Kine i Indije.

Senatori su u četvrtak zatražili od Pentagona da objavi „neobrađene snimke“ napada. Ovi napadi izazvali su veliku pažnju pojedinih demokratskih zakonodavaca i stručnjaka za vojno pravo. Posebnu zabrinutost izazvao je prvi napad američke vojske početkom septembra među nekim poslanicima i stručnjacima za vojno pravo.

Dvojica muškaraca na čamcu prvobitno su preživela napad u kojem je poginulo devet drugih osoba i držala su se za olupinu plovila kada je čamac ponovo pogođen, pri čemu su i oni poginuli. Bela kuća je potvrdila drugi napad, tvrdeći da je izveden „u samoodbrani“ kako bi se osiguralo potpuno uništenje plovila i da je sproveden u skladu sa pravilima ratnog prava.

Međutim, neki pravni stručnjaci smatraju da bi drugi napad u kojem su ubijeni preživeli bio nezakonit pod bilo kojim okolnostima, bez obzira na to da li se radi o oružanom sukobu ili ne.

Kancelarija generalnog inspektora Pentagona saopštila je u maju da planira da ispita da li je američka vojska poštovala uspostavljeni okvir za odabir ciljeva prilikom izvođenja ovih napada. Međutim, istraga je usmerena isključivo na primenu takozvanog šestofaznog Zajedničkog ciklusa određivanja ciljeva, a ne na zakonitost samih napada, saopštila je kancelarija inspektora.



