Premijer Izraela Benjamin Netanjahu snažno se usprotivio napuštanju izraelske vojske svoje bezbednosne zone na jugu Libana, uprkos memorandumu o razumevanju sa Iranom.

Tekst sporazuma poziva na "neposredni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban, i obavezuje se da od sada neće pokretati nikakav rat ili bilo kakvu vojnu operaciju jedni protiv drugih, i da će se uzdržati od pretnji ili upotrebe sile jedni protiv drugih, i osiguravajući teritorijalni integritet i suverenitet Libana".

Hezbolah je rekao da poslednji deo te tačke znači da izraelske snage moraju da napuste libansku teritoriju i da će to smatrati kršenjem sporazuma ako to ne učine. Netanjahu je rekao da nema planove da to učini.

"Baš kao što smo vratili bezbednost i prosperitet u Gazu, tako ćemo vratiti bezbednost i prosperitet severnim zajednicama. Ovo zahteva održavanje bezbednosne zone na jugu Libana i nalaže da se nećemo povlačiti odatle sve dok to zahtevaju bezbednosne potrebe Izraela", rekao je Netanjahu u četvrtak uveče.

Međutim, premijer je zahvalio SAD na podršci u ratu, što je donekle bio ustupak.

"Borba još nije završena, a pred nama su dodatni izazovi. Oni zahtevaju od nas smirenost, odlučan stav o našim bezbednosnim interesima i istovremeno – održavanje važne veze sa našim američkim prijateljima koji su se borili rame uz rame zajedno sa nama, i mi to veoma cenimo."