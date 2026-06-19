Kada je rat protiv Irana počeo 28. februara, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će američka vojska „uništiti njihove rakete i sravniti sa zemljom njihovu raketnu industriju“.

– Biće potpuno, ponavljam, uništena – rekao je Tramp u video-obraćanju.

U danima koji su usledili, njegova administracija predstavljala je uništenje iranskog raketnog programa kao jedan od ključnih ciljeva rata, navodeći da on predstavlja pretnju američkim bazama i saveznicima u regionu.

Međutim, sada kada Tramp ima preliminarni sporazum sa Iranom, govori sasvim drugačijim tonom. Na konferenciji za novinare u sredu, po završetku samita G7 u Francuskoj, Tramp je sugerisao da je sasvim pošteno da Iran poseduje određeni broj raketa.

– Moraju da imaju neke rakete, jer ih imaju i drugi – rekao je Tramp.

Dodao je da „rakete nisu problem“, jer „one ne uništavaju planetu“.

Predsednik je kasnije dodatno naglasio svoj stav:

– U relativnom odnosu snaga, mislim da je to u redu.

To predstavlja izuzetno veliki zaokret u odnosu na ono što je bio jedan od njegovih glavnih javno deklarisanih ciljeva rata. A to nije bio jedini cilj od kojeg je odustao.

U očiglednoj želji da postigne sporazum i izvuče Sjedinjene Države iz rata, Tramp je umanjio, odložio ili potpuno napustio gotovo sve svoje najveće ciljeve.

Njegovi ciljevi su od početka bili promenljivi. Administracija je često navodila četiri glavna cilja, ali su se oni redovno menjali u zavisnosti od toga ko govori i u kom trenutku. Ni sam Tramp često nije delovao kao da ima jasno definisan krajnji cilj.

U nastavku su navedeni najvažniji ciljevi koje je postavio i njihovo trenutno stanje prema njegovim najnovijim izjavama i Memorandumu o razumevanju sa Iranom od 14 tačaka, koji, prema mnogim ocenama, sadrži znatno više ustupaka Teheranu nego Vašingtonu.

Uništenje raketnog programa

Cilj:

– Uništićemo njihove rakete i sravniti njihovu raketnu industriju sa zemljom. Biće potpuno, ponavljam, uništena – Tramp, 28. februara.

Najnovije stanje:

Do kraja marta cilj je ublažen na „značajno smanjenje“ iranskog raketnog programa.

Danas se u Memorandumu rakete uopšte ne pominju, pošto je Iran to pitanje proglasio crvenom linijom tokom pregovora.

Tramp je u sredu nagovestio da će Iranu biti dozvoljeno da zadrži određeni broj raketa.

„BEZUSLOVNA PREDAJA“

Cilj:

– Neće biti nikakvog sporazuma sa Iranom osim BEZUSLOVNE PREDAJE! – Tramp na društvenim mrežama 6. marta.

Najnovije stanje:

Ubrzo nakon toga Tramp je praktično odustao od tog zahteva pokretanjem pregovora.

Sada postoji preliminarni sporazum koji uključuje brojne ustupke Iranu, a mnogi kritičari, uključujući i deo američke desnice, tvrde da više liči na američku nego na iransku predaju.

Promena režima

Cilj:

– Kada završimo, preuzmite svoju vladu.

– Biće vaša da je preuzmete.

– Ovo je trenutak za akciju. Ne propustite ga.

Tramp, 28. februara.

Najnovije stanje:

I ovaj cilj je brzo nestao kada je postalo jasno da iranski narod nije reagovao na Trampove pozive.

Predsednik je povremeno tvrdio da ubistvo pojedinih iranskih lidera predstavlja oblik promene režima, ali novi vrhovni vođa je sin prethodnog vrhovnog vođe.

U sredu je Tramp izjavio:

– Nisam ovo radio zbog promene režima.

Sprečavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja

Cilj:

– Pobrinućemo se da Iran ne dobije nuklearno oružje. To je veoma jednostavna poruka: nikada neće imati nuklearno oružje.

Tramp, 28. februara.

Najnovije stanje:

Ovo pitanje ostaje otvoreno.

Memorandum navodi da Iran „ponovo potvrđuje da neće nabavljati niti razvijati nuklearno oružje“.

Međutim, Teheran je i ranije tvrdio da ne razvija nuklearno oružje.

Za sada nema mnogo detalja koji bi pokazali na koji način bi eventualni konačni sporazum trajno uklonio tu mogućnost.

Nulta stopa obogaćivanja uranijuma

Cilj:

– Neće biti obogaćivanja uranijuma.

Tramp, 8. aprila.

– Ne želimo nikakvo obogaćivanje.

Tramp, 23. marta.

Najnovije stanje:

Kao i kod raketnog programa, Tramp je ublažio svoj stav.

Nagovestio je da će Iranu biti dozvoljeno obogaćivanje uranijuma za civilne potrebe.

– Malo je teško kada drugi imaju tu mogućnost, susedne države je imaju, a vi njima ne dozvoljavate da koriste nuklearnu energiju za proizvodnju električne energije i slične potrebe – rekao je u sredu.

– Morate da koristite malo zdravog razuma.

Ranije ovog meseca rekao je za Njujork tajms da Iran može da obogaćuje uranijum na niskom nivou, pod uslovom da se on „nikada ne koristi u vojne svrhe“.

Zaplena visoko obogaćenog uranijuma

Cilj:

– Takođe želimo obogaćeni uranijum. Otići ćemo tamo i sami ga uzeti.

Tramp, 23. marta.

Najnovije stanje:

I ovo pitanje ostaje nejasno.

Memorandum navodi da su se dve strane „saglasile da reše pitanje postojećih zaliha obogaćenog materijala kroz mehanizam o kojem će se naknadno dogovoriti“.

Međutim, dokument sugeriše da će uranijum biti razblažen, a ne zaplenjen.

Drugim rečima, materijal će biti prerađen na licu mesta pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Tramp je u sredu izjavio da je uništenje iranskih nuklearnih zaliha „mnogo manje važno“ od sprečavanja Irana da poseduje nuklearno oružje.

– To je mnogo manje važno, jer je veoma teško doći do toga – rekao je.

Uništenje iranske mornarice

Cilj:

– Misija Operacije „Epic Fury“ usmerena je na uništenje njihove mornarice i druge bezbednosne infrastrukture.

Ministar odbrane Pit Hegset, 2. marta.

Najnovije stanje:

Iranska ratna mornarica uglavnom je uništena tokom prvih dana rata.

Ipak, Iran i dalje raspolaže značajnim asimetričnim sposobnostima za kontrolu Ormuskog moreuza, uključujući dronove, mine i male brze napadne čamce.

Sprečavanje finansiranja Hezbolaha i Hamasa

Cilj:

– Takođe obezbeđujemo da iranski režim više ne može da naoružava, finansira i usmerava terorističke armije van svojih granica.

Tramp, 2. marta.

Najnovije stanje:

Administracija je vremenom prestala da naglašava ovo pitanje, a Memorandum ne sadrži nikakve odredbe o iranskoj podršci Hezbolahu, Hamasu ili drugim savezničkim grupama.

Štaviše, dokument ide u prilog Hezbolahu jer predviđa prekid borbi u Libanu, gde Izrael izvodi napade na tu organizaciju.

Tramp je u sredu izjavio:

– Razgovaraćemo i o terorističkim posredničkim grupama koje imaju.

Treba napomenuti i da Memorandum praktično omogućava Iranu da ponovo slobodno izvozi naftu, iako je Stejt department ranije tvrdio da prihodi od nafte služe za finansiranje tih grupa.

Potpuno otvoren i besplatan Ormuski moreuz

Cilj:

– Želimo da bude otvoren. Želimo da bude slobodan. Ne želimo naplatu prolaza. To je međunarodni plovni put. Oni ne naplaćuju prolaz.

Tramp, 21. marta.

– Trajno bez ikakvih taksi.

Tramp za Njujork tajms prošle nedelje.

Najnovije stanje:

Memorandum predviđa da će Iran uložiti „najveće napore“ kako bi obezbedio bezbedan prolaz komercijalnih brodova bez naplate taksi, ali samo tokom narednih 60 dana, između Persijskog zaliva i Omanskog mora.

Međutim, formulacija „samo tokom 60 dana“ očigledno je daleko od Trampovog cilja trajnog rešenja.

Iran istovremeno poručuje da namerava da naplaćuje određene naknade.

– Iran ima suverena prava u Ormuskom moreuzu i, naravno, naplaćivaćemo usluge koje pružamo – izjavio je predsednik iranskog parlamenta i jedan od glavnih pregovarača, Mohamed Bager Galibaf, prenela je Al Džazira.