Finska će kupiti američke bombe za svoje borbene avione F-35, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Kako prenosi Rojters, reč je o precizno navođenim bombama "GBU-53 SDB II", koje predstavljaju novu sposobnost za finske oružane snage.

Ministar odbrane Finske Anti Hakanen izjavio je da ova kupovina dodatno jača odbranu zemlje u, kako je naveo, zahtevnim bezbednosnim uslovima.

- "GBU-53 SDB II" je precizno vođena bomba sposobna da pogađa pokretne ciljeve na srednjim udaljenostima i u nepovoljnim vremenskim uslovima - saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Paket nabavke obuhvata rezervne delove, dokumentaciju, transport, obuku, popravke i usluge podrške.

Zahvaljujući malim dimenzijama bombe, lovci F-35 moći će da nose veću količinu municije.

Naređeno ubrzano uvođenje F-35

Komandant finskog ratnog vazduhoplovstva Timo Heranen izjavio je da je izdao naređenje da se novi lovci F-35 što pre uvedu u operativnu upotrebu.

- Naložio sam da se što pre stave u operativnu upotrebu - rekao je Heranen.

Do sada je bilo planirano da F-35 dostigne početnu operativnu sposobnost početkom 2028. godine, ali finska vojska sada želi da taj proces ubrza.

- Učinićemo sve što možemo da F-35 što pre štiti naš teritorijalni integritet - poručio je Heranen.

Prvih osam lovaca F-35 trebalo bi da bude isporučeno u Rovaniemi u oktobru 2026. godine.

On je dodao da u ovoj fazi nije moguće dodatno ubrzati njihovu isporuku.

(Tanjug, Reuters, Eestinen.fi)