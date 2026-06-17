Nesvakidašnji morski spektakl dočekao je turiste na brodu severno od Lefkade, koji su tokom plovidbe ka ostrvu Paksi imali priliku da izbliza vide i čuju pet ulješura (sperm kitova) – jednu od najugroženijih i najređih vrsta u celom Mediteranu.

Snimak koji je u utorak preplavio društvene mreže zabeležio je trenutak kada je grupa od pet veličanstvenih morskih sisara izronila na površinu Jonskog mora, tik uz turistički brod.

Pored neverovatnog vizuelnog doživljaja, putnici su prijavili da su jasno čuli i specifične zvuke koje ovi kitovi proizvode. Stručnjaci objašnjavaju da su ovi karakteristični zvučni signali najverovatnije oblik međusobne komunikacije unutar grupe.

Alarmantno stanje: U Mediteranu ostalo manje od 200 jedinki

Ulješure su najveći kitovi zubani na svetu i igraju ključnu ulogu vrhunskih predatora u morskom ekosistemu. Iako su tokom cele godine prisutni u grčkim vodama – pre svega duž Helenskog jarka – njihov opstanak visi o koncu.

Organizacije za zaštitu životne sredine upozoravaju na surovu statistiku:

Kritična brojnost: Procenjuje se da u čitavom Sredozemnom moru živi svega 150 do 190 jedinki, zbog čega je ova vrsta zvanično proglašena ugroženom.

Svakodnevne opasnosti: Glavne pretnje po njihov opstanak su intenzivan pomorski saobraćaj, fatalni sudari sa velikim brodovima, hronično zagađenje mora plastikom, kao i drastično smanjenje izvora hrane.

Ovaj snimak je zato, osim turističke atrakcije, važan podsetnik na lepotu, ali i ranjivost morskog sveta koji moramo aktivnije da štitimo.

(ekathimerini)