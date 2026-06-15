"Tužbu je 27. aprila podnela kompanija 'Nord Stream 2 AG' protiv Evropskog parlamenta i Saveta EU. Tužilac traži poništenje Odluke 2026/261 Saveta EU i Evropskog parlamenta", navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

Obaveštenje o tužbi objavljeno je na veb stranici Evropskog suda pravde.

U tužbi je navedeno šest kršenja evropskih propisa, za koje tužilac tvrdi da su ovom odlukom prekršeni.

Zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa u Evropsku uniju po kratkoročnim ugovorima stupila je na snagu 25. aprila ove godine.

Savet Evropske unije je 26. januara odobrio potpunu zabranu isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa u EU od 1. januara 2027. godine, kao i zabranu uvoza gasa iz gasovoda od 30. septembra iste godine, dok kratkoročni ugovori o isporuci gasovodnog gasa moraju da budu okončani do 17. juna 2026. godine.