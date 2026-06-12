Mnogi ljudi se zabrinu čim preseku lubenicu i primete žute ili bele linije u njenom mesu. Prva pomisao je da je plod pokvaren i da ga treba baciti. Međutim, stručnjaci ističu da u većini slučajeva ove promene nisu razlog za brigu.

Ipak, postoje situacije kada žute žile mogu ukazivati na problem, pa je važno znati kako da razlikujete bezopasnu pojavu od znaka kvarenja.

Dve pojave koje izgledaju gotovo identično

Žute ili bele linije u lubenici mogu nastati iz dva potpuno različita razloga.

Prvi i najčešći razlog su prirodna provodna vlakna koja su tokom rasta transportovala vodu i hranljive materije kroz plod. Ona predstavljaju normalan deo strukture lubenice i ne utiču na bezbednost za konzumaciju.

Drugi razlog može biti stres kojem je biljka bila izložena tokom razvoja ili početak procesa kvarenja. Na prvi pogled razlika nije uvek očigledna, pa stručnjaci savetuju da se ne oslanjate samo na boju, već i na teksturu i miris ploda.

Kada su žute žile potpuno bezopasne?

U najvećem broju slučajeva reč je o takozvanoj beloj srži – vlaknastoj mreži koja prolazi kroz unutrašnjost lubenice.

Ako su žile čvrste, suve i jasno odvojene od sočnog crvenog mesa, nema razloga za zabrinutost. Takva lubenica je bezbedna za jelo, a jedina razlika može biti nešto blaži ukus na pojedinim delovima.

Ova pojava se češće sreće kod plodova koji su ubrani nekoliko dana pre potpune zrelosti.

Znaci da lubenicu ipak treba baciti

Situacija je drugačija ukoliko se uz žute linije pojave i drugi znakovi propadanja.

Obratite pažnju na sledeće simptome:

Meso oko žila je mekano i kašasto,

Unutrašnjost se lako raspada pod pritiskom,

Prisutan je kiseo ili alkoholni miris,

U sredini postoje pukotine sa belim ili sluzavim naslagama,

Pojavljuje se sluz ili neuobičajena promena boje.

U takvim slučajevima proces fermentacije ili truljenja je već počeo i plod nije preporučljivo konzumirati.

Da li žute linije mogu biti opasne po zdravlje?

Same žute ili bele žile nisu opasne i ne predstavljaju zdravstveni rizik.

Problem nastaje samo kada ih prate znaci kvarenja, poput neprijatnog mirisa, sluzave teksture ili raspadanja mesa. Takva lubenica može sadržati bakterije koje izazivaju stomačne tegobe, pa je najbolje da je odmah bacite.

Kako da izaberete dobru lubenicu na pijaci?

Pravilnim odabirom možete značajno smanjiti šansu da kući donesete plod lošeg kvaliteta.

Prilikom kupovine obratite pažnju na nekoliko detalja:

Kucnite po kori – dubok i pun zvuk obično ukazuje na zrelu lubenicu,

Pogledajte mrlju na delu koji je ležao na zemlji,

Kremasto žuta mrlja znak je da je plod dovoljno sazreo,

Bela ili zelenkasta mrlja često ukazuje na prerano branje,

Lubenica bi trebalo da bude teža nego što izgleda za svoju veličinu.

Ne sudite samo po boji

Najveća greška koju mnogi prave jeste da procenjuju kvalitet lubenice isključivo na osnovu boje linija u njenom mesu.

Dok jedni bacaju potpuno ispravan plod, drugi zanemaruju jasne znakove kvarenja. Zato je najbolje osloniti se na kombinaciju izgleda, teksture i mirisa. Nekoliko sekundi pažljivog pregleda često je dovoljno da otkrije da li je lubenica bezbedna za jelo ili joj je mesto u kanti za otpatke.