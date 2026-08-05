Ljuske psilijuma poslednjih godina postale su jedan od najpopularnijih dodataka ishrani za osobe koje žele da povećaju unos vlakana i poboljšaju varenje. Njihova najveća prednost je sposobnost da u kontaktu sa vodom formiraju gelastu masu koja pomaže normalnom prolasku sadržaja kroz creva.

Upravo zbog tog svojstva mnogi ih nazivaju prirodnom „četkom za creva“, iako je njihova glavna uloga da doprinesu redovnoj probavi i omekšaju stolicu.

Šta je psilijum?

Psilijum se dobija od ljuski semena biljke Plantago ovata i predstavlja jedan od najbogatijih prirodnih izvora rastvorljivih vlakana.

Kada se pomeša sa vodom, njegova vlakna upijaju tečnost i višestruko povećavaju zapreminu, stvarajući gustu gelastu masu. Na taj način mogu doprineti lakšem prolasku sadržaja kroz digestivni trakt.

Zbog toga se psilijum često koristi kao podrška kod povremenog zatvora i za povećanje ukupnog unosa vlakana u ishrani.

Kako psilijum deluje?

Rastvorljiva vlakna iz psilijuma vezuju vodu u crevima i povećavaju zapreminu stolice, što može podstaći prirodno pražnjenje creva.

Redovan unos dovoljne količine vlakana povezuje se sa zdravijim funkcionisanjem sistema za varenje, a kod nekih osoba može doprineti i dužem osećaju sitosti nakon obroka.

Važno je naglasiti da organizam već poseduje sopstvene mehanizme za uklanjanje otpadnih materija, prvenstveno putem jetre i bubrega, pa se psilijum ne smatra sredstvom za „detoksikaciju“ organizma.

Kako se pravilno koristi?

Psilijum je veoma jednostavan za upotrebu.

Najčešće se jedna kašičica ili količina navedena na deklaraciji proizvoda razmuti u čaši vode, jogurta ili drugog napitka i popije odmah, pre nego što se zgusne.

Nakon toga preporučuje se da popijete još jednu čašu vode.

Dovoljan unos tečnosti je veoma važan, jer vlakna upijaju vodu i bez dovoljno tečnosti mogu izazvati nelagodnost ili pogoršati zatvor.

Ko može imati koristi od psilijuma?

Ljuske psilijuma mogu biti koristan dodatak ishrani osobama koje:

ne unose dovoljno vlakana;

imaju povremene probleme sa zatvorom;

žele da poboljšaju redovnost pražnjenja creva;

nastoje da povećaju osećaj sitosti kao deo uravnotežene ishrane.

Postoje li mere opreza?

Iako se psilijum smatra bezbednim za većinu ljudi kada se koristi prema uputstvu, nije pogodan za svakoga.

Osobe koje imaju suženja jednjaka ili creva, otežano gutanje ili određena oboljenja digestivnog sistema trebalo bi da se pre upotrebe posavetuju sa lekarom.

Takođe, psilijum može uticati na apsorpciju pojedinih lekova, pa se savetuje da se uzima najmanje dva sata pre ili posle terapije, osim ako lekar ne preporuči drugačije.

Najveći efekat postiže se uz zdrav način ishrane

Psilijum nije zamena za raznovrsnu ishranu. Najbolje rezultate daje kao deo svakodnevnih navika koje uključuju dovoljno voća, povrća, integralnih žitarica, redovno kretanje i adekvatan unos tečnosti.

Kada se koristi pravilno i uz dovoljno vode, može biti jednostavan način da povećate unos vlakana i podržite normalno funkcionisanje sistema za varenje.