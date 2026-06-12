Na aerodromu u Hamburgu podignuta je uzbuna nakon što su vlasti evakuisale bezbednosnu zonu nakon incidenta koji je pod istragom policije.

Prema rečima portparola nemačke savezne policije, evakuacija je odlučena zbog „policijskog incidenta“ na aerodromu. Svi putnici koji su se nalazili u zoni nakon bezbednosnih provera zamoljeni su da odmah napuste zonu, dok su vlasti privremeno obustavile rad određenog dela aerodroma.

U stvari, kako je postalo poznato, čak su i putnici koji su se već ukrcali u avione i čekali polazak iskrcani.

Za sada nisu dati dodatni detalji o prirodi incidenta koji je doveo do mobilizacije vlasti, dok je istraga u toku.

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