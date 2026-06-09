Prizori žena koje se sunčaju bez gornjeg dela kupaćeg kostima bili su sastavni deo jadranskog pejzaža i niko ih nije smatrao skandaloznim. Međutim, vremena se menjaju. Pitanje da li je sunčanje u toplesu danas postalo tabu na hrvatskom primorju pokrenulo je burnu raspravu na platformi Redit, nakon što je jedna devojka javno podelila svoju dilemu i naišla na potpuno oprečne stavove javnosti.

Njena objava otvorila je Pandorinu kutiju modernog turizma, porasta konzervativizma i večitog pitanja: Gde prestaje lična sloboda, a počinje javna osuda?

Pogledi koji peku više od sunca: Ko zapravo osuđuje toples?

Anonimna autorka objave na Reditu objasnila je da već tri leta praktikuje sunčanje bez gornjeg dela kupaćeg na plažama koje nisu prenatrpane ljudima i decom. Ipak, ono što ju je iznenadilo jeste reakcija okoline, tačnije – ženskog dela publike na plaži.

„Primetila sam poglede sa strane, ali uglavnom od žena. Ne mogu da kažem da muškarci neprimereno gledaju, više mi se činilo da me žene uveliko osuđuju“, napisala je ona.

Ova opservacija odmah je podelila forumaše. Dok su mnoge žene stale u njenu odbranu, ističući pravo na izbor i udobnost, druge su dovele u pitanje njenu procenu ženskih pogleda. Jedna komentatorka je realno primetila da na javnom mestu, gde većina nosi kupaće kostime, svaka vizuelna razlika prirodno privlači pažnju. Gole grudi će, prosto, privući pogled bez obzira na to da li iza njega stoji osuda, radoznalost ili čista ljudska reakcija.

Iskreno priznanje muškaraca: Trudimo se da budemo pristojni, ali...

Muški deo publike na forumu pokazao je visok nivo iskrenosti i svesti o tome da niko ne želi da se na plaži oseća neprijatno. Većina je priznala da je u potpunosti ignorisati toples misija koja je gotovo nemoguća, ali da daju sve od sebe da ostanu džentlmeni.

Pristojnost pre svega: „Ja sam muškarac i, nažalost, ne mogu sebi da pomognem da barem ne bacim pogled na sekundu, ali se svesno trudim da ne buljim kako se devojka ne bi osećala neugodno“, glasilo je jedno od priznanja.

Realna očekivanja: Drugi korisnici su zaključili da nijedna žena koja se skine u toples na javnoj plaži ne može realno da očekuje apsolutnu nevidljivost, jer je muški pogled prosto refleksna reakcija.

Geografija morala: Od ostrvske slobode do kamenovanja u velikim gradovima

Rasprava je otkrila i zanimljiv geografski paradoks u Hrvatskoj. Dok su ostrva i dalje zadržala duh divljine, slobode i tradiciju nudizma, urbani centri na obali postaju sve rigorozniji i konzervativniji.

Jedna devojka je podelila zastrašujuće iskustvo koje svedoči o tome koliko situacija može da eskalira u zavisnosti od lokacije:

„Na ostrvima sam bez problema u toplesu ili na nudističkim plažama. Ali ostatak Hrvatske ima mnogo konzervativnije poglede. U Splitu, Zadru ili Dubrovniku to je velika stvar. Jednom su čak bacali kamenje na mog gej prijatelja i mene dok smo se goli kupali iza jedne divlje plaže gde nije bilo nikoga“, napisala je ona.

Retrogradni moral: Da li smo pre 25 godina bili napredniji nego danas?

Mnoge starije generacije sa setom se sećaju osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, kada je toples na prostorima bivše Jugoslavije bio opšteprihvaćena norma, a ne povod za novinske naslove i internet debate. Jedan stariji korisnik je napravio odličnu paralelu:

„Kad sam bio klinac pre 25 godina, toplesa je bilo svuda. Žene se nisu sramile niti je to bilo pitanje čednosti ili morala. Nije bilo ni ružnih komentara. Danas smo postali mnogo konzervativniji. Kada žena pokaže grudi na plaži, neki je gledaju kao da je napravila greh. Kao društvo smo po tom pitanju ozbiljno nazadovali.“

Razlozi za ovaj povratak konzervativizmu mogu se tražiti u promeni profila turista, usponu pametnih telefona i društvenih mreža (gde svako strahuje da će njegova slika završiti na internetu), ali i u promeni opšte kulturne klime u regionu. Ipak, poruka modernih devojaka ostaje jasna – sunčanje bez tragova od kupaćeg kostima i osećaj sunca na koži nakon izlaska iz morske vode za njih nemaju cenu, bez obzira na poglede sa strane.