- Mnoge sam lično prebio, što Bjelogrić, što ja, čak i Tamara Dragičević je prebila mnoge ljude tamo, pre početka tribine. To se nije vidjelo, nažalost. Prebio sam prvo jedan bračni par koji se zove isto kao moje žene, ja, Zoran i Ivan, a njih sam prebio odmah. Prebio sam jednu ženu koja je psihoterapeut i koja je rekla da i mene možda pogleda, prebio sam je. Prebio sam jednu divnu ženu koja mi je ukazala, bila je izložba, sa protesta. I autor jedne od slika je 13-godišnji dečak Milanče koji nije mogao da dođe, ali mnogo voli i našu emisiju i mene. Prebio sam i njega lično, obećao sam mu da ću ga prebiti. Tako da bilo je puno prebijanja pre i posle. Ja bih glavom nabo. Bjelogolić nije tukao, ima zabranu - pokušava da bude duhovit Kesić.

Nakon što se sprdao sa prebijanjem novinara, počeo je da se lažno izvinjava.

U istoj emisiji, Kesić je najpre kategorički tvrdio da vlast u Srbiji stoji iza incidenta u Frankfurtu, da bi potom rekao da je siledžija ipak simpatizer Proglasa.

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