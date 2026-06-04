Ruska vojska je u ofanzivi na celoj liniji fronta. Brojnost ukrajinske vojske se smanjila za 100.000 osoba, svakog meseca gube oko 40.000 vojnika, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin u razgovoru sa rukovodiocima međunarodnih informativnih agencija na marginama Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma.

„Najveći problem sa kojim se danas suočavaju Oružane snage Ukrajine je katastrofalan nedostatak ljudstva. Nedavno je broj pripadnika Oružanih snaga Ukrajine smanjen za 100.000“, rekao je on.

„Mesečni gubici iznose približno 40.000“, dodao je on.

Kako je istakao Putin, u Ukrajini neće niko da ratuje. Prisilna mobilizacija daje svega 15-16 hiljada ljudi mesečno - love ih „kao pse“ po ulicama.

On je naglasio da to dovodi do gubitka teritorije i naselja sa ukrajinske strane. Ruska vojska je preuzela kontrolu nad 2.440.000 kvadratnih kilometara, a ofanziva se nastavlja svakodnevno.

"Ukrajina kontroliše manje od 15 procenata DNR", saopštio je ruski lider, istakavši da je LNR u potpunosti oslobođena.