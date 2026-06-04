Odgovarajući na to da postoje saznanja da se navodni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori, Vučić kaže da to svi znaju i da to nije velika tajna.

"Da se Zvicer krije u Crnoj Gori, to svi znaju i nikakva posebna tajna nije. Ali ne vidim nikakav problem, ja sam dao reč, za mene je moja reč najvažnija, dao sam reč i Ursuli fon der Lajen i Antoniju Košti da ću doći", rekao je Vučić.

Ponovio je da nema strah da kaže šta misli i da će večeras o svemu više govoriti.

"Saznaćete kako su izgledale te hibridne pretnje tokom demonstracija, recimo 15. marta, i koja su sve lica i koliko je sve lica bilo ovde u pokušaju da sruši ustavni poredak naše zemlje, pa niti su hapšeni, niti su sklanjani, niti bilo šta, ali dobro, to je igra za spolja", rekao je Vučić i dodao da građanima Crne Gore želi sve najbolje.

"Uvek će to biti slučaj, i mi ćemo njih da doživljavamo kao sestre i braću, i to se nikada neće promeniti", rekao je predsednik.

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