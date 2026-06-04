Kim je tokom posete novog pogona za proizvodnju nuklearnog matrijala istakao da je proizvodni kapacitet za nuklearni materijal za atomsko naoružanje dostigao više nego dvostruko veći nivo od prethodnog u poslednjih pet godina i naložio zvaničnicima da dodatno povećaju proizvodnju kako bi se ispunili dugoročni strateški ciljevi.

Kim je najavio planove za jačanje nuklearnih snaga zemlje "eksponencijalnom brzinom", preneo je AP.

Nije jasno gde se postrojenje nalazi niti kada je počelo sa radom, a fotografije državnih medija pokazale su ono što je izgledalo kao velika hala sa centrifugama, koje su potrebne za obogaćivanje uranijuma za oružje.

Nakon sastanka u objektu, Kim je rekao da su on i drugi visoki zvaničnici "potvrdili redosled prioriteta za sprovođenje plana osmišljenog da eksponencijalno ojača nuklearne snage države", prenela je KCNA.

Objekat je otkriven manje od dve godine nakon što je Severna Koreja otkrila još jedno tajno postrojenje za obogaćivanje uranijuma u ​​septembru 2024. godine, u svom prvom javnom otkrivanju takvog postrojenja otkako je 2010. godine pokazala prvo u glavnom nuklearnom kompleksu Jongbjon američkim naučnicima u poseti.

Severna Koreja nije sprovela nuklearni test od 2017. godine, ali je poslednjih godina proširila svoj arsenal raketa sposobnih za nošenje nuklearnog oružja koje mogu da lete dovoljno daleko da dosegnu i američke saveznike u Aziji i američko kopno, preneo je AP.

Visoki južnokorejski zvaničnik rekao je zakonodavcima 2018. godine da se procenjuje da je Severna Koreja proizvela između 20 i 60 nuklearnih oružja, ali neki stručnjaci sada procenjuju da je veličina severnog arsenala više od 100 bojevih glava.

Prošlog septembra, južnokorejski ministar za ujedinjenje Čung Dong Jang rekao je da Severna Koreja upravlja sa ukupno četiri postrojenja za obogaćivanje uranijuma, uključujući kompleks Jongbjon, i da su ona u funkciji svakodnevno.

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