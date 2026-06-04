Ključni deo saopštenja glasi:

„Dve strane su se, uz smernice Sjedinjenih Američkih Država, saglasile da brzo unaprede uspostavljanje pilot-zona u kojima će Libanske oružane snage preuzeti isključivu kontrolu nad teritorijom, bez prisustva bilo kakvih nedržavnih aktera.“

Pod pojmom "nedržavni akteri" misli se na Hezbolah, šiitsku miliciju koju Izrael smatra destabilizujućim faktorom u Libanu i koja je bila meta više izraelskih udara.

„Izrael i Liban ponovo potvrđuju da nemaju neprijateljske namere jedan prema drugom i obavezuju se da će nastaviti direktne pregovore radi izgradnje poverenja, rešavanja svih preostalih otvorenih pitanja i rada na sveobuhvatnom sporazumu između dve zemlje.“

Iako se u ovom sporazumu mnogo govori o rešavanju svih otvorenih pitanja i poštovanju teritorijalnog integriteta, ostaje da se vidi da li će to biti u potpunosti sprovedeno u praksi.

Na primer, još u martu je izraelski ministar odbrane izjavio da će njegova zemlja zadržati kontrolu nad delovima južnog Libana čak i nakon završetka rata sa Hezbolahom, piše Skaj njuz.