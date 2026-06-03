Na objavljenim snimcima vidi se prvi potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova, šeik Fahd Jusef Saud al-Sabah, kako u pratnji obezbeđenja obilazi uništene lokacije i procenjuje štetu.

Video prikazuje velika oštećenja na putničkoj zgradi Terminala 1, kao i razgovore ministra sa hitnim službama i vatrogascima koji su prvi stigli na mesto napada.

U snažnom udaru Teherana poginuo je jedan indijski državljanin koji se zatekao na terminalu, dok je najmanje 63 ljudi ranjeno, prema zvaničnim kuvajtskim izvorima.



Vojni zvaničnici navode da je protivvazdušna odbrana uspela da presretne i obori 13 projektila i 17 bespilotnih letelica, ali je deo iranskih dronova uspeo da probije odbrambeni sistem i pogodi aerodromsku infrastrukturu.

Osim Kuvajta, na meti iranske vojske našao se i susedni Bahrein, a u obe zemlje Zaliva nalaze se velike i strateški važne američke vojne baze.

Iran poručuje: "Samoodbrana"

Šef iranske diplomatije Abas Aragči potvrdio je napade i poručio da se radi o "udarcima u samoobrani", ističući da su mete bile lokacije koje američka vojska koristi za napade na trgovačke brodove i kršenje primirja.

Zvanični Teheran lansirao je rakete kao direktnu odmazdu nakon što su američke snage prethodne noći projektilom "Hellfire" onesposobile naftni tanker pod zastavom Bocvane koji je plovio ka ostrvu Harg, glavnom iranskom centru za izvoz nafte.

Dok američki državni sekretar Marko Rubio pred Kongresom tvrdi da je operacija "Epski gnev" završena i da je Vašington ostvario pobedu, snažni udari na terenu pokazuju da je sukob daleko od kraja.