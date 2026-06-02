Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost da rasporede nuklearno oružje u dodatnim evropskim državama NATO-a, u okviru nastojanja da ojačaju bezbednosne garancije saveznicima u Evropi, prenosi "Fajnenšel tajms".

Američki zvaničnici su pokazali otvorenost da razmotre proširenje postojećeg sistema nuklearnog deljenja, koji trenutno obuhvata šest evropskih država u kojima su stacionirani avioni sposobni za nošenje nuklearnog naoružanja, rekle su za FT tri osobe upoznate sa razgovorima.

Strogo poverljivi razgovori, koji ne moraju nužno dovesti do konkretnih promena, usledili su u trenutku pojačane zabrinutosti evropskih saveznika zbog mogućeg smanjenja američkog vojnog prisustva na kontinentu, navodi list.

Prema rečima izvora, razmatra se mogućnost da dodatne zemlje postanu domaćini tzv. aviona dvostruke sposobnosti (DCA), koji mogu da nose nuklearno oružje, dok su pojedine države na istočnom krilu NATO-a, uključujući Poljsku i baltičke zemlje, već zainteresovane da budu domaćini baza DCA.

Poljski zvaničnici su u više navrata javno govorili o želji da Poljska postane domaćin za američko nuklearno oružje.

Bivši predsednik Anžej Duda pozvao je Sjedinjene Američke Države da prošire inicijativu DCA na teritoriju Poljske, dok se Varšava ove godine pridružila francuskoj inicijativi za razmatranje mogućnosti privremenog premeštanja delova sistema nuklearnog odvraćanja u savezničke evropske zemlje.

Iako su evropske članice NATO-a preuzele obavezu da povećaju izdvajanja za odbranu i ojačaju konvencionalne kapacitete, nuklearni "kišobran" i dalje se smatra ključnim elementom odvraćanja.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je, nakon sastanka ministara spoljnih poslova Alijanse, da postoji "opšte razumevanje" da, iako će se SAD više fokusirati na druge regione, ukupno odvraćanje i odbrana u Evropi moraju ostati na istom nivou.

"Ako bi neko bio toliko nepromišljen da nas napadne, odgovor bi bio razarajući", poručio je Rute.

Program nuklearnog deljenja NATO-a trenutno obuhvata Belgiju, Nemačku, Italiju, Holandiju, Tursku i Veliku Britaniju, čije su snage ovlašćene da budu domaćini američkih aviona dvostruke sposobnosti (DCA) i unapred raspoređenih nuklearnih bombi.

Oružje je pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, koje zadržavaju isključivo pravo odlučivanja o njegovoj upotrebi, prenosi Tanjug.

Rusija u potpunosti razume posledice nuklearnog rata i ostaje uverena da on nikada ne sme da bude pokrenut, izjavio je početkom maja ambasador pri ruskom Ministarstvu spoljnih poslova Andrej Belousov. On je podsetio da je Rusija inicirala usvajanje zajedničke izjave lidera pet država koje poseduju nuklearno oružje o sprečavanju nuklearnog rata.

Istovremeno, Moskva je zabrinuta zbog toga što, kako kaže, zemlje "nuklearne trojke" odstupaju od ranije utvrđenih razumevanja i dogovora. Prema njegovim rečima, to stvara opasnost od direktne vojne konfrontacije između nuklearnih sila.

"One time obesmišljavaju svoje javne poruke o potrebi smanjenja strateških rizika", poručio je tada Belousov i podsetio da je početkom februara istekao rusko-američki sporazum poznat kao Novi START.