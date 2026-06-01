Snažno nevreme pogodilo je danas Brodarevo kod Prijepolja, gde su nakon obilne kiše usledile i padavine u vidu grada.

Na snimcima sa terena vidi se jaka kiša koja je za kratko vreme zahvatila ovo naselje, dok je potom počeo da pada i grad.

Tokom popodnevnih časova naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatilo je Vojvodinu, kao i zapadne i jugozapadne krajeve Srbije.

Meteorolozi najavljuju da će se ovaj sistem tokom večeri premeštati preko centralnih delova zemlje, uključujući i područje Beograda, a zatim nastaviti ka istoku i jugu Srbije.

Na svom putu donosiće kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok su ponegde moguće i izraženije nepogode praćene gradom i jakim vetrom.

Očekuje se i pojačanje vetra, uz pad temperature vazduha u oblastima koje zahvati nevreme.

