Prošlog meseca najuticajniji kineski portal "China Daily" u svom izveštavanju o globalnim političkim temama jasno je pokazao ko su bitni lideri za Peking.

Pored predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, našao se i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Takvo pozicioniranje predsednika Srbije uz lidere dve svetske sile predstavlja snažan signal o međunarodnom ugledu koji Srbija danas uživa u očima Kine.

Naime, to što se među liderima svetskih sila istakao i predsednik Vučić pokazuje koliko je Srbija danas cenjena zahvaljujući upravo politici koju on vodi. A koliko je Srbija cenjena zahvaljujući politici Vučića, tada je lično potvrdio i portparol Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun. Guo Điakun je izjavio da je Srbija prva evropska zemlja koja je zajedno sa Kinom izgradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo u novoj eri i istakao koliko je važan partner Kine u jugoistočnoj Evropi. Detalje pročitajte u našoj posebnoj vesti OVDE.

Poseta Aleksandra Vučića glavna vest u Kini

Takođe, nedavna poseta predsednika Vučića je blila apsolutno najvažnija tema za zemlju od milijardu stanovnika!

U celoj Kini poseta predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića glavna je vest i apsolutno jedna od najvažnijih tema dana! Koliki značaj Peking pridaje ovoj poseti govori i činjenica da je kinesko Ministarstvo odbrane posebno istaklo susret dvojice lidera, što je dodatno potvrdilo snagu odnosa Srbije i Kine i čelično prijateljstvo dve zemlje, o ćemu je Alo! ranije pisao.

Priznanje iz SAD za Srbiju na čelu sa Vučićem

Veliko priznanje za predsednika Vučića predstavlja i nedavni gest američkog lidera Donalda Trampa, kao i čuvenog penzionisanog američkog generala Majkla Flina.

Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp objavio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Predsednik Vučić izjavio je u intervjuu za američki Brajtbart da je Donald Tramp „mnogo popularniji“ u Srbiji od bilo kog drugog američkog lidera jer je „pragmatičan“ i „racionalan“.

Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla ogromne razmere i da ga je podržavalo oko tri četvrtine građana Srbije koji su želeli njegovu pobedu.

Prema njegovim rečima, Tramp je u Srbiji imao „ubedljivo najveću podršku“ u celoj Evropi, a čak ni tradicionalno republikanske američke savezne države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane nisu mogle da se porede sa njegovom popularnošću među Srbima. Ceo Vučićev intervju koji je objavio Tramp čitajte u POSEBNOJ VESTI.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je juče američkom predsedniku Donaldu Trampu na poštovanju koje je pokazao prema Srbiji, istakavši da će odnosi dve zemlje "ići samo uzlaznom linijom". Objavu predsednika Vučića možete pročitati OVDE.

Nakon Donalda Trampa javio se i čuveni americki general Majk Flin povodom intervjua predsednika Vučića.

Čuveni penzionisani američki general i bivši savetnik za nacionalnu bezbjednost predsednika SAD Donalda Trampa, Majkl Flin, objavio je na društvenoj X intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Američki general komentarisao intervju predsednika Vučića i podsetio na najveće spasavanje americkih pilota u Drugom svetskom ratu ističuću krucijalnu ulogu Srbije.

- Srbija je odigrala glavnu ulogu u spasavanju stotina oborenih američkih i savezničkih pilota tokom Drugog svetskog rata, prvenstveno kroz operaciju „Vazdušni most“ (Haljard), najveće spasavanje američkih pilota u istoriji - istakao je čuveni general.

Ogromna stvar za bilo kog lidera u svetu

Kao što je ocenila savetnica predsednika Srbije Suzana Vasiljević, činjenica da američki predsednik deli intervju stranog državnika predstavlja izuzetno redak diplomatski i medijski događaj, naglašavajući da se Srbija u prethodnim nedeljama našla u fokusu globalnih medija, od Pekinga do Vašingtona.

- To je nešto što se ne dešava svaki dan, to je ogromna stvar za bilo kog lidera u svetu, a ne za lidera jedne male zemlje kao što je Srbija - istakla je ona.

Kada se svi ovi događaji sagledaju zajedno - od kineskog medijskog izdvajanja, preko visoko profilisane posete Pekingu i ukazane časti i priznanja predsedniku Vučiću uručivanjem Ordena prijateljstva, do reakcija i deljenja sadržaja u samom američkom političkom vrhu - jasno je koliko snažnu diplomatsku poziciju danas Srbija poseduje zahvaljujući politici koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Svakako, nema dileme ni koliki ugled uživa predsednik Srbije među najvišim svetskim liderima, ali nema ni dilema koliko je ovaj uspeh Srbije na čelu sa Vučićem bolna vest za blokadera koji bi da otmu vlast na ulici, kao i onih iz komšiluka koji im u tom pohodou daju bezrezervnu podršku.