Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je danas zakon kojim se ovlašćuje upotreba ruske vojske za zaštitu ruskih građana u slučaju njihovog hapšenja, krivičnog gonjenja ili drugih postupka koje bi preduzeli sudovi u drugom zemljama.

Prema novom zakonu, ruski predsednik će moći da komanduje jedinicama ruskih oružanih snaga kako bi zaštitile ruske građane od krivičnog gonjenja od strane stranih i međunarodnih sudova, kojima je dodeljena nadležnost bez učešća Rusije, prenosi TASS.

Zakon predviđa da će, po diskrecionom pravu predsednika, vladine agencije takođe moći da preduzmu mere za zaštitu ruskih građana u slučaju njihovog hapšenja, krivičnog gonjenja ili drugog krivičnog gonjenja od strane stranih sudova.

(Tanjug)