Kako je lokalnoj radio-stanici Europa FM ispričao predsednik opštine Besešti Joan Keleuz, dron je pao na poljoprivredno zemljište, gde ga je pronašao jedan meštanin.

„To je prilično veliki dron. Odmah smo pozvali policiju. Došli su stručnjaci da utvrde o čemu je reč. Ne mislim da je vojni“, naveo je predsednik opštine, prenele su RIA Novosti.

Policija i pirotehničari koji su stigli na mesto incidenta brzo su obezbedili područje. Prema preliminarnim podacima policije, letelica nije bila opremljena eksplozivnom napravom niti bojevom glavom. Na dronu je postavljena samo video-kamera, što je karakteristično za izviđačke bespilotne letelice.

Za sada nije utvrđeno kome dron pripada. Povodom incidenta pokrenut je krivični postupak. Istragom okolnosti pada, kao i utvrđivanjem rute i cilja leta bespilotne letelice, bavi se tužilaštvo pri Apelacionom sudu u Kluž-Napoki.

Dron udario u zgradu

U petak je Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo da je tokom noći bespilotna letelica udarila u stambenu višespratnicu u gradu Galac na jugoistoku zemlje. U požaru koji je izbio nakon udara povređene su dve osobe.

Nakon tog incidenta, vršilac dužnosti premijera Rumunije Ilije Boložan priznao je da je odgovor rumunske protivvazdušne odbrane bio „ograničen nivoom opremljenosti“ i najavio hitno potpisivanje ugovora o nabavci novih sistema za borbu protiv dronova u okviru evropskog programa SAFE.

