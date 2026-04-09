Četvoročlana posada misije američke svemirske agencije (NASA) Artemis II sprema se za sutrašnji povratak na Zemlju, nakon što je prethodno u svojoj kapsuli Orion otputovala do druge strane Meseca, najdalje od Zemlje ikada u istoriji.

Kapsula Orion treba da se spusti kod obale Južne Kalifornije u petak uveče, a na putu kući, dostići će brzinu do 38.365 kilometara na sat dok ulaze u Zemljinu atmosferu, što je faza misije sa visokim rizikom, prenosi Rojters.

Pilot misije Artemis II Viktor Glover, njegove kolege astronauti NASA Rid Vajzman i Kristina Koh, kao i kanadski astronaut Džeremi Hansen su prvi astronauti u seriji misija koje su vredne više milijardi dolara u okviru programa Artemis, koji ima za cilj da vrati ljude na površinu Meseca do 2028. godine, pre Kine, i da uspostavi dugoročno prisustvo Sjedinjenih Američkih Država na Mesecu tokom naredne decenije, uz izgradnju baze za potencijalne buduće misije na Mars.

Koh je, na prvoj konferenciji za novinare u svemiru, predstavila seriju misija kao štafetnu trku, navodeći da su astronauti kupili palice koje "fizički to simbolizuju".

"Planiramo da ih predamo sledećoj posadi, i svaku stvar radimo imajući to na umu", rekla je Koh.

Ta sledeća misija, Artemis III, uključivaće test pristajanja u niskoj Zemljinoj orbiti između kapsule Orion i oba astronauta lunarnih lendera koje NASA planira da koristi da postavi svoje astronaute na Mesec u kasnijim misijama.

Artemis IV, koji je planiran za 2028. godinu, bio bi prvo planirano sletanje na Mesec sa posadom u tom programu misija, i prvo od Apola 17 1972. godine.