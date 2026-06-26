Više desetina dronova je na beogradskom nebu iznad platoa Doma Narodne Skupštine "ispisalo" poruku sa nazivom skupa "Srbija moja porodica", datumom održavanja, kao i zastavu Republike Srbije.

Takođe, sliku "Dron show-a" na svom Instagramu je večeras podelio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je, kao i drugi zvaničnici u zemlji, pozvao na sutrašnje okupljanje ispred Narodne Skupštine.

Na sutrašnjem skupu, kako je najavljeno, biće predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije, a građani će tom prilikom moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju.