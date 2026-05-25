Govoreći o mogućim posledicama po Jerevan, Peskov je naveo da bi upravo približavanje Evropskoj uniji dovelo do gubitka dosadašnjih pogodnosti koje Jermenija ima u saradnji sa Rusijom.

Njegova izjava dolazi uoči parlamentarnih izbora u Jermeniji zakazanih za 7. jun, na kojima aktuelni premijer Nikol Pašinjan nastupa kao kandidat svoje partije Građanski ugovor.

Pašinjan je prethodno poručio da sebe vidi kao glavnog garanta mira sa Azerbejdžanom, upozoravajući da bi dolazak opozicije na vlast mogao da dovede do novog rata.

Putin: Izbori neće promeniti odnose Moskve i Jerevana

Tokom sastanka sa Pašinjanom, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da rezultati izbora u Jermeniji neće promeniti odnose između dve zemlje.

Prema njegovim rečima, saradnja Moskve i Jerevana nastaviće da se razvija bez obzira na politički ishod izbora.

Istovremeno, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas optužila je Rusiju da pokušava da utiče na političku situaciju u Jermeniji kroz kampanje dezinformacija uoči glasanja.

Peskov je odbacio te tvrdnje.

"To je stara pesma koju su oni usavršili i da će je pevati i u slučaju jermenskih izbora", rekao je portparol Kremlja.

EU šalje pomoć Jermeniji

Kaja Kalas je još u decembru potvrdila odluku Evropske unije da Jermeniji dodeli 15 miliona evra pomoći.

Kako je tada navedeno, sredstva su namenjena očuvanju mira i jačanju otpornosti države.

Deo novca predviđen je i za otkrivanje i suzbijanje stranog mešanja u izborni proces, uključujući analizu potencijalnih dezinformacionih kampanja.





Rusija bi mogla da napadne članicu NATO-a?

Direktor češke obaveštajne službe BIS Mihal Koudelka upozorio je da je realnije očekivati ograničeni ruski napad na neku članicu NATO-a radi testiranja reakcije Alijanse, nego veliki rat poput invazije na Ukrajinu, piše Index.hr pozivajući se na Češki radio.

"Verovatnije je da bi jedna članica NATO-a, verovatno u baltičkom regionu, mogla biti napadnuta kako bi se testirao odgovor Saveza", rekao je Koudelka tokom bezbednosne konferencije održane u češkom parlamentu.

Koudelka, koji predvodi češku Bezbednosno-informativnu službu (BIS), ocenio je da Evropi trenutno ne preti scenario totalnog rata kakav se vodi u Ukrajini, ali je upozorio na mogućnost manjih i ciljanih provokacija.

Kako prenosi Anadolu Agency, on je naglasio da zemlje Zapada moraju pokazati jedinstvo i spremnost za odbranu kako bi odvratile eventualnu rusku agresiju.