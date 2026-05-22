Milioni ljudi svakog leta putuju avionima i tokom leta slušaju standardna bezbednosna obaveštenja kabinskog osoblja. Ipak, osim uobičajenih informacija o pojasu, turbulencijama i sletanju, stjuardese i stjuardi koriste i posebne šifre za međusobnu komunikaciju.

Jedna stjuardesa sada je otkrila šta pojedini kodovi znače i koje fraze mogu ukazivati na ozbiljne situacije tokom leta.

Šifra za traženje pomoći u avionu

Jedna od šifri koju putnici ponekad mogu čuti jeste „ABP“, što je skraćenica za „able bodied passengers“, odnosno „sposobni putnici“.

Anonimna stjuardesa kompanije Qatar Airways objasnila je da se ovaj izraz koristi za označavanje putnika koji bi mogli pomoći posadi u hitnim situacijama.

Kabinsko osoblje obično već tokom ukrcavanja procenjuje koji putnici deluju fizički sposobno i mogu da prate instrukcije u slučaju vanredne situacije.

Ako se ova šifra oglasi tokom leta, moguće je da posadi hitno treba pomoć.

Šifre koje se odnose na putnike

Nisu sve šifre povezane sa opasnostima i hitnim slučajevima. Neke služe za internu komunikaciju i komentare među članovima posade.

Prema pisanju britanskih medija, izraz „bob“ koristi se kao skraćenica za „babe on board“ ili „best on board“, što znači da je neki putnik privukao pažnju člana posade.

Navodno, ako vas pri izlasku iz aviona isprate sa „cheerio“ umesto klasičnog pozdrava, to može značiti da bi vas rado ponovo videli na narednom letu.

Postoje i manje prijatne oznake.

Jedna stjuardesa otkrila je da izraz „Philip“ označava problematičnog putnika.

Naziv potiče od skraćenice „PILP“ („Passenger I’d Like to Punch“), odnosno „putnik kojeg bih najradije udario“, ali je kasnije promenjen u blažu verziju.

Najozbiljnije šifre tokom leta

Kabinsko osoblje koristi i posebne kodove za ozbiljne i vanredne situacije.

Šifre „300“ i „Angel“ navodno se koriste u slučajevima kada putnik premine tokom leta.

Najozbiljniji kodovi odnose se na moguće bezbednosne pretnje. Među njima je i „Squawk 7500“, signal koji označava potencijalnu otmicu aviona.

Taj kod šalje transponder letelice kako bi kontrola leta i nadležne službe bile upozorene da je avion u opasnosti.

Pominje se i šifra „Hotel“, koja se u pojedinim slučajevima takođe koristi za označavanje moguće otmice ili ozbiljne bezbednosne pretnje tokom leta.