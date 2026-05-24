Konvoj bolivijskog ministra javnih radova Maurisija Zamore naišao je na zasedu demonstranata i nakratko je nestao dok je u subotu nadgledao čišćenje barikada na putevima.

Vozilo Maurisija Zamore presretnuto je u gradu Kopata u subotu popodne i odvojilo se od grupe, javili su lokalni mediji. Kasnije je lociran i sada je bezbedan.

On je komandovao operacijom uklanjanja barijera koje su postavili antivladini demonstranti sa ciljem usporavanja protoka robe ka administrativnoj prestonici La Paz i obližnjem El Altu.

Sukobi tokom stvaranja "humanitarnih koridora"

Misija stvaranja takozvanih "humanitarnih koridora" naišla je na obnovljeno nasilje demonstranata, a pojedini konvoji navodno su napadnuti kamenjem i dinamitom.

Marševi, protesti i barikade sindikata i pristalica levičarskog bivšeg predsednika Eva Moralesa intenzivirali su se ove nedelje, uz sukobe sa snagama bezbednosti u La Pazu.

Demonstranti žele da izvrše pritisak na bolivijskog predsednika desnog centra Rodriga Paza da podnese ostavku samo šest meseci nakon stupanja na dužnost, zbog mera štednje njegove vlade, dok je dodatno sporno i njegovo približavanje SAD.

Policija i vojska uklanjaju blokade

Bolivijska policija i vojska poslate su iz većih gradova u ranim jutarnjim satima u subotu kako bi uklonile barikade na putevima, koristeći buldožere za uklanjanje kamenja i betonskih prepreka, sa ciljem da se omogući protok hrane i lekova ka prestonici.

Ipak, na više lokacija izbili su sukobi sa demonstrantima, a pojedine blokade su ubrzo ponovo postavljene.

Napadi kamenjem, dinamitom i eksplozivom

Zamorin konvoj prolazio je kroz Kopatu, južno od La Paza, kada su stanovnici počeli da ga zasipaju kamenjem i dinamitom, preneli su lokalni mediji.

Njegovo vozilo se odvojilo od ostatka konvoja tokom povlačenja, ali je uspelo da nastavi zemljanim putem, navodi Agencia Noticias Fides (ANF). Međutim, i tamo je upalo u novu zasedu pre nego što se ministar ponovo spojio sa pratnjom.

Na drugim lokacijama demonstranti su opljačkali i zapalili carinski punkt na autoputu ka El Altu, nakon što je policija upotrebila suzavac kako bi rasterala okupljene.

U blizini Karakolja, severno od Orura, jedan konvoj napadnut je eksplozivom. Demonstranti su zapalili vojni kamion i opljačkali policijsku stanicu, dok je minibus spaljen na autoputu La Paz–Oruro, prenosi dnevni list La Razon.

Vlada demantuje navode o poginulima

Vlada je demantovala izveštaje - koje je ponovio i Morales - da je jedna osoba ubijena u gradu Vilake, na istom autoputu.

Nekoliko medija izvestilo je i da su novinari koji su pratili operaciju bili napadnuti.

Ekonomska kriza i političke tenzije

Paz je izabran uz obećanje da će okončati najgoru ekonomsku krizu u Boliviji u poslednjih nekoliko decenija.

Međutim, njegova odluka da ukine dugogodišnje subvencije za gorivo usred nestašica i inflacije povećala je troškove života i izazvala bes velikog dela stanovništva.

Morales, koga trenutno štite pristalice dok se suočava sa krivičnim optužbama zbog navodne veze sa maloletnicom tokom predsedničkog mandata, podržao je proteste i dugo se protivio uticaju SAD u Latinskoj Americi. Pazova vlada optužuje ga za podsticanje nemira.

Predsednik desnog centra izjavio je da istražuje sve mogućnosti dijaloga sa demonstrantima, ali je u subotu za argentinski list Todo Noticias poručio: "Sve ima granicu".

BBC