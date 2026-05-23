Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) proširio je mere zabrane ulaska u SAD za osobe koje predstavljaju potencijalni zdravstveni rizik zbog aktuelne epidemije ebole u Africi.

Nova privremena uredba objavljena je u petak, a CDC navodi da je razlog širenje Bundibugyo soja ebole, za koji trenutno ne postoje odobrena vakcina ni terapija.

Nova ograničenja zbog epidemije ebole

Prema novim pravilima, osobama sa stalnim boravkom u Sjedinjenim Američkim Državama biće privremeno zabranjen ulazak u zemlju do sredine juna ukoliko su u prethodnih 21 dan boravile u Demokratskoj Republici Kongo, Ugandi ili Južnom Sudanu.

CDC je ranije već uveo zabranu ulaska za strane državljane koji su boravili u tim afričkim državama.

Američkim državljanima ulazak u SAD i dalje je dozvoljen, ali će morati da se vraćaju preko aerodroma Vašington Dals, gde su uvedene dodatne zdravstvene kontrole i pregledi.

Zabrinutost zbog sprovođenja mera

Jedan zvaničnik američke administracije izjavio je za američke medije da bi sprovođenje novih pravila moglo da izazove „haos i konfuziju“.

CDC ističe da se ne radi o trajnoj zabrani ulaska za osobe sa stalnim boravkom u SAD.

"Ova uredba CDC-u daje diskreciono pravo da ograniči ulazak kada je to potrebno i dopušteno zakonom", saopštila je agencija.

Prinudno sletanje aviona zbog putnika iz Konga

Njujork Tajms je objavio da je američka carinska i granična služba ranije ove nedelje preusmerila avion kompanije Er Frans sa putnikom iz Konga, koji je umesto u Detroit sleteo u Montreal.

Portal Politiko navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi tu informaciju.

CDC procenjuje da je tokom aktuelne epidemije registrovano više od 700 sumnjivih slučajeva ebole i preko 150 sumnjivih smrtnih ishoda, uglavnom u Demokratskoj Republici Kongo.

Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da se virus verovatno širio mesecima pre nego što je otkriven, delom zato što vlasti u početku nisu testirale na Bundibugyo soj ebole.