Tokom posete delegacija je imala priliku da se upozna sa savremenim tehnološkim rešenjima i visokim nivoom automatizacije proizvodnje, koji pokazuju snagu kineskih inovacija i ulaganja u razvoj budućih tehnologija.

Poseban utisak ostavile su napredne tehnologije koje povezuju industriju, digitalizaciju i veštačku inteligenciju u jedinstven sistem moderne proizvodnje.





Miloš Vučević izjavio je da Srbija želi da uči od Kine i prati kineski tehnološki razvoj, kao i da iskustva i znanja predstavljena u Pekingu u budućnosti primeni kroz razvoj pametne industrije, digitalizacije i modernih tehnoloških rešenja u Srbiji.





On je ocenio da ovakve posete dodatno potvrđuju značaj, kako je naveo, čeličnog prijateljstva Srbije i Kine, kao i potrebu za daljim jačanjem saradnje u oblastima novih tehnologija, inovacija i pametne industrije.







