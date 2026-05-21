Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas odbacila je optužbe Moskve da Estonija, Letonija i Litvanija dozvoljavaju Ukrajini da koristi njihov vazdušni prostor za napad na rusku teritoriju, nazvavši to lažnom naracijom Kremlja.

"Tvrdnje da baltičke države dozvoljavaju Ukrajini da koristi njihov vazdušni prostor su potpune besmislice – i Rusija to dobro zna", napisala je Kalas u sredu na platformi X.

Kalas je naglasila da pretnje Moskve Estoniji, Letoniji i Litvaniji ne pokazuju snagu, već slabost. Prema njenim rečima, Kremlj pokušava da zastraši ukrajinske saveznike i natera ih da odustanu od svojih obaveza prema Kijevu.

Pozvala je Evropu da odgovori na takav pritisak jačanjem podrške Ukrajini i daljim jačanjem sopstvene odbrane.

Njene izjave dolaze u vreme obnovljenih tenzija u baltičkom regionu, nakon što je Moskva optužila baltičke države da dozvoljavaju ukrajinskim dronovima da prolaze kroz njihov vazdušni prostor. Kijev i baltičke zemlje su odbacili ove optužbe.

Rusi prete odmazdom

Kijev post je ranije objavio da su iz Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije pretili baltičkim državama odmazdom ako dozvole Ukrajini da koristi njihovu teritoriju ili vazdušni prostor za operacije dronovima.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je takođe nagovestio da bi Rusija mogla da uzvrati ako članice NATO-a pomognu Ukrajini u napadima na rusku teritoriju.

Spor se dodatno zaoštrio u vreme kada se Rusija suočava sa čestim ukrajinskim napadima dronovima dugog dometa na infrastrukturu za izvoz nafte u oblasti Baltičkog mora. Moskva pokušava da prikaže ove napade kao operacije u kojima učestvuju članice NATO-a, dok baltičke vlade i zvaničnici EU tvrde da Rusija širi dezinformacije i pokušava da izvrši pritisak na ukrajinske saveznike ovim optužbama.

Optužbe i u Ujedinjenim nacijama

Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja rekao je u utorak da Moskva ima informacije da Ukrajina planira da lansira vojne dronove iz Letonije i drugih baltičkih država, upozoravajući da ih članstvo u NATO-u neće zaštititi od ruske odmazde.

Vasilij Nebenzja, govoreći na sednici Saveta bezbednosti UN o bezbednosnoj situaciji u Ukrajini, rekao je da je Kijev već poslao ukrajinske jedinice da upravljaju dronovima u Letoniji i da ruske obaveštajne službe mogu da odrede lokacije sa kojih bi takve letelice bile lansirane.

"Ruska spoljna obaveštajna služba je saopštila da su koordinate centara za donošenje odluka u Letoniji dobro poznate i da vas članstvo u NATO-u neće zaštititi od odmazde", rekao je Nebenzja.

Predstavnica Letonije u Savetu bezbednosti, Sanita Pavljuta-Deslandes, odmah je odbacila njegove tvrdnje kao „čistu izmišljotinu“.

Tami Brus, zamenica američkog ambasadora u UN, upozorila je da UN „nije mesto za pretnje članici Saveta bezbednosti“ i rekla da će Sjedinjene Države poštovati sve svoje obaveze prema NATO-u.

Brus nije ulazila u detalje. Ali članstvo u NATO-u počiva na principu kolektivne odbrane, a član 5 Severnoatlantskog sporazuma predviđa da se oružani napad na jednu članicu Alijanse smatra napadom na sve.

Ukrajinski ambasador u UN Andrij Melnik takođe je odbacio ruske tvrdnje, nazivajući ih „bajkama“.

Prekogranični incident

Nebenzja je govorio u UN nakon što je Ukrajina u utorak optužila Rusiju da je preusmerila jedan od svojih dronova u estonski vazdušni prostor, gde ga je oborio NATO lovac. To je bio najnoviji prekogranični incident koji je izazvao političke nemire u baltičkim državama.

Letonija je u utorak prvi put izdala vazdušnu uzbunu zbog mogućeg ulaska drona u svoj vazdušni prostor, pozivajući stanovnike u blizini ruske granice da ostanu u zatvorenom prostoru.

Lovci NATO-ove misije za nadzor baltičkog vazdušnog prostora potom su poslati u to područje. Letonske vlasti su kasnije objavile da konačno nisu pronašle dokaze da je dron zaista ušao u letonski vazdušni prostor.

Nakon toga, proglašena je druga vazdušna uzbuna, ovog puta za teritoriju koja se graniči sa Rusijom, što je dovelo do novog podizanja NATO lovačkih aviona.

Portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova izvinio se Estoniji zbog incidenta i naglasio da Ukrajina ne koristi teritoriju Letonije ili Estonije za izvođenje napada dronovima na Rusiju. Baltičke države su takođe potvrdile isto.

