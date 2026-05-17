Viktor Orban nije prećutao optužbu novog premijera Petera Mađara da je njegova vlast za 16 godina „opljačkala Mađarsku“.

Bivši premijer odgovorio je novom šefu vlade porukom da iza njegove vladavine nisu ostali prazna kasa i rasprodaja države, već veća državna imovina, rekordne devizne rezerve i znatno veće zalihe zlata nego 2010. godine.

Politički sukob dvojice najvažnijih ljudi mađarske scene sada se prebacio na najosetljiviji teren — novac, državnu imovinu i pitanje ko je zapravo ostavio kakvu zemlju iza sebe. Mađar tvrdi da je Orbanov sistem opljačkao državu, dok Orban uzvraća da nova vlast već prvih dana pokušava da napravi sliku o „pljački“ kako bi opravdala sopstvene poteze.

Orban: Mađar priča gluposti

Orban je na Fejsbuku odbacio tvrdnje novog premijera i poručio da je njegova nacionalna vlada Mađarsku učinila jačom, a ne siromašnijom.

- Mađar priča gluposti. Odlazeća nacionalna vlada nije opljačkala zemlju, već je ojačala Mađarsku - naveo je Orban.

On tvrdi da je državna imovina tokom njegove vlasti udvostručena, da su devizne rezerve dostigle istorijski maksimum i da su zlatne rezerve višestruko povećane u odnosu na period pre njegovog povratka na vlast 2010. godine.

Za Orbana, to nije samo odbrana ličnog političkog bilansa. To je pokušaj da se sačuva narativ o 16 godina vlasti kao periodu mađarske konsolidacije, ekonomskog jačanja i nacionalne politike koja se, po njegovom tumačenju, suprotstavljala pritiscima iz Brisela, finansijskih krugova i međunarodnih mreža.

Zato je odmah prešao i na napad. Orban tvrdi da nova administracija već pokazuje kome će služiti i da ključni resori odlaze u ruke ljudi koje povezuje sa bankarskim i globalističkim strukturama.

- Ministarstvo finansija je dato bankarima, Ministarstvo ekonomije Šelu, Soroševa mreža se preselila u kabinet premijera - naveo je Orban.

Tom rečenicom bivši premijer praktično je nacrtao liniju buduće opozicione borbe. Njegova poruka glasi: nova vlast neće biti samo drugačija mađarska vlada, već projekat spoljnih interesa koji će, kako tvrdi, pokušati da oslabi ono što je nacionalna strana izgradila.

Spor oko otpremnine prerastao u politički obračun

Polemika je dodatno eksplodirala kada je Peter Mađar najavio da se protivi isplati zakonom predviđene otpremnine Orbanu. Reč je o sumi od oko 39 miliona forinti, odnosno približno 105.000 evra, na koju bi bivši premijer imao pravo po važećim propisima nakon odlaska sa funkcije.

Mađar je na Fejsbuku poručio da Orban taj novac neće dobiti.

- Prema njegovoj deklaraciji o imovini, Viktor Orban, koji je bez novca, imao bi pravo na otpremninu od 38.801.013 forinti na osnovu zakona koji je usvojio zbog pljačke naše zemlje. Nećeš je dobiti - napisao je Mađar.

Novi premijer dodao je da neće potpisivati dokumenta potrebna za isplatu otpremnina članovima odlazeće vlade. Prema pisanju mađarskih medija, to bi moglo da znači da više bivših ministara ostane bez višemilionskih beneficija.

Orban je na to odgovorio tvrdnjom da je deo svojih primanja već donirao dečjem domu u Zakarpatskoj oblasti, u Ukrajini. Nekoliko članova prethodne vlade takođe je najavilo da će novac dati u dobrotvorne svrhe, upravo za dečji dom u Zakarpatju.

Ali spor oko otpremnine sada je mnogo više od pitanja jedne isplate. Mađar pokušava da pokaže da prekida sa privilegijama prethodne vlasti i da Orbanov sistem neće više biti zaštićen državnim novcem. Orban, s druge strane, pokušava da taj potez predstavi kao političku osvetu i početak obračuna sa nacionalnim blokom.

U Mađarskoj je tako već na samom početku nove vlasti otvoren sukob koji neće brzo stati. Mađar želi da pokaže da je počela era odgovornosti posle 16 godina Orbanove dominacije. Orban želi da dokaže da nova vlada ne dolazi da popravi državu, već da je preda bankarima, Briselu i mrežama protiv kojih se godinama borio.

Zato se rasprava o otpremnini pretvorila u mnogo veću bitku: ko ima pravo da tumači poslednjih 16 godina mađarske politike — pobednik izbora koji govori o pljački, ili bivši premijer koji tvrdi da je iza sebe ostavio jaču državu nego što ju je zatekao.