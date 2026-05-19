Kompanija EXPO 2027 uspešno je sprovela javnu nabavku za usluge angažovanja umetnika i izvođača, kao dela programa specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, a okvirni sporazum zaključen je sa kompanijom SKYEVENTS DOO BEOGRAD.

Okvirni sporazum zaključen je na iznos od 1.240.000.000 dinara bez PDV-a, odnosno 1.488.000.000 dinara sa PDV-om.

Vrednost okvirnog sporazuma predstavlja procenjenu maksimalnu vrednost potencijalnih usluga, dok će se pojedinačna plaćanja realizovati u skladu sa zaključenim ugovorima, a prema potrebama naručioca.

Predmet javne nabavke odnosi se na usluge angažovanja umetnika i izvođača za potrebe realizacije 63 koncerta i programska sadržaja u okviru specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu. To uključuje angažovanje afirmisanih izvođača sa značajnim tržišnim prisustvom u svetu i regionu, kao i različite umetničke, scenske i zabavne programe tokom trajanja izložbe.

Ponuđač SKYEVENTS DOO BEOGRAD snosi troškove produkcije, obezbeđuje tehničko-produkcione zahteve, odgovara za administrativno i finansijsko regulisanje umetničkih angažmana, kao i za troškove smeštaja i transportne logistike izvođača i pratnje.

Postupak nabavke sproveden je putem javnog poziva objavljenog na Portalu javnih nabavki, a u skladu sa Uredbom o pravilima postupka nabavke dobara, usluga ili radova potrebnih za realizaciju međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu.

„Tokom trajanja izložbe Expo 2027 u Beogradu, Srbija će, po uzoru na prethodne EXPO izložbe, ugostiti neka od najznačajnijih imena globalne muzičke scene, kroz program koji će spojiti kulturu, savremenu umetnost i duh međunarodnog povezivanja”, izjavio je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Specijalizovana izložba EXPO 2027 sa temom „Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve” biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

