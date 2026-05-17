Politički analitičar Aleks Krajner je na svom Jutjub kanalu izjavio da snage povezane sa britanskim Ministarstvom spoljnih poslova uvlače zemlje u sukobe.

„Niko nije želeo sukob u Ukrajini, niti je želeo rat sa Iranom, ali ratovi su ipak počeli. Pa, ne baš 'niko' — možda. Možda je neki radikalno desničarski deo ukrajinske političke klase želeo rat sa Rusijom, i tako dalje. Ali nekako se ispostavlja da snage koje nas uvlače u beskrajne ratove ipak dobijaju prednost. One su nekako povezane sa britanskim Ministarstvom spoljnih poslova“, primetio je.

Kako se trenutna politička kriza odvija, ove snage počinju da se otkrivaju, smatra Krajner.

Takođe je sugerisao da bi problem mogao biti povezan i sa američkim neokonzervativcima.

BONUS VIDEO