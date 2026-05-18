Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Srbije osudilo je danas poslednji napad dronom na infrastrukturu u perimetru nuklearne elektrane Baraka u regionu Al Dafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i svaki akt koji može da ugrozi bezbednost civilne i strateški značajne infrastrukture.

"Sa ozbiljnom zabrinutošću pratimo informacije i podsećamo da je očuvanje bezbednosti i zaštite nuklearnih kapaciteta namenjenih mirnodopskim svrhama zajednička odgovornost međunarodne zajednice i princip utvrđen relevantnim međunarodnim normama i standardima", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.

Ističu da Srbija ostaje dosledno opredeljena poštovanju međunarodnog prava, Povelje UN i principa koji podrazumevaju nepovredivost civilne infrastrukture, kao i rešavanju svih sporova mirnim putem.

"Izražavamo solidarnost sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i upućujemo podršku naporima usmerenim ka očuvanju stabilnosti, sprečavanju dalje eskalacije i jačanju bezbednosti i mira u regionu i šire", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je juče da je jedan dron pogodio generator u blizini nuklearne elektrane Baraka u Abu Dabiju, a da su oborena preostala dva drona, koja su učestvovala u istom napadu, a za koje su naveli da su lansirani sa zapadne granice.

