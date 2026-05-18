Predsednik Donald Tramp rekao je za Aksios u telefonskom razgovoru da „sat otkucava“ za Iran i upozorio da će, ukoliko iranski režim ne izađe sa boljom ponudom za sporazum, „biti mnogo jače pogođeni“.

Zašto je to važno: Američki zvaničnici navode da Tramp želi sporazum kojim bi se okončao rat, ali su iransko odbijanje mnogih njegovih zahteva i nespremnost da učini značajne ustupke po pitanju nuklearnog programa ponovo vratili vojnu opciju na sto.

Očekuje se da će Tramp u utorak okupiti svoj najviši tim za nacionalnu bezbednost u "Situacionoj sobi" kako bi razgovarali o vojnim opcijama, rekla su dva američka zvaničnika.

Tramp je u nedelju razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o situaciji u Iranu.

Iza kulisa Tramp se u subotu sastao sa članovima svog tima za nacionalnu bezbednost u svom golf-klubu u Virdžiniji kako bi razgovarali o Iranu, rekao je izvor upoznat sa sastankom.

Među prisutnima su bili potpredsednik Džej Di Vens, izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof, državni sekretar Marko Rubio i direktor CIA Džon Retklif.

Cene nafte porasle su u ranom trgovanju usled zastoja u mirovnim pregovorima.

Globalni reper Brent nafte porastao je za više od 2 odsto na 111 dolara po barelu nešto pre 21.30 po istočnom vremenu u nedelju.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova posetio je Teheran u subotu i nedelju radi razgovora sa visokim iranskim liderima o sporazumu za okončanje rata. Pakistan je zvanični posrednik između SAD i Irana.

Katarski premijer Mohamed bin Abdulrahman Al Tani, koji je takođe posrednik, razgovarao je u nedelju sa svojim pakistanskim kolegom i sa iranskim ministrom spoljnih poslova.

Tramp je rekao za Aksios da i dalje veruje da Iran želi sporazum i naveo da čeka ažurirani iranski predlog, za koji se nada da će biti bolji od poslednje ponude dostavljene pre nekoliko dana.

Tramp je odbio da navede konkretan rok za pregovore sa Iranom.

Šta kaže: - Želimo da postignemo sporazum. Oni nisu tamo gde želimo da budu. Moraće da stignu do toga ili će biti teško pogođeni, a oni to ne žele - rekao je Tramp.

Naveo je da će SAD pogoditi Iran „mnogo jače nego ranije“ ukoliko ne izađu sa boljim predlogom.

- Sat otkucava. Bolje im je da požure ili od njih neće ostati ništa - naglasio je Tramp.

Izveštaj o situaciji: Dron je u nedelju pogodio nuklearnu elektranu Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, oštetivši „električni generator izvan unutrašnjeg bezbednosnog perimetra“, saopštilo je ministarstvo odbrane UAE.

Bio je to jedan od tri drona koja su ušla u vazdušni prostor zemlje „iz pravca zapadne granice“, navelo je ministarstvo. Druga dva su presretnuta. - Istraga je u toku kako bi se utvrdio izvor napada - saopštilo je ministarstvo.

Ministar spoljnih poslova UAE Abdulah bin Zajed rekao je generalnom direktoru Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaelu Grosiju da „nije bilo uticaja na nivoe radiološke bezbednosti“, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova UAE.

Iako UAE nisu direktno optužili Iran, diplomatski savetnik Anvar Gargaš indirektno je ukazao na Teheran.

- Gađanje nuklearne elektrane Barakah, bilo da ga je izveo direktno glavni akter ili neko od njegovih posrednika, predstavlja opasnu eskalaciju i mračan razvoj događaja koji krši sve međunarodne zakone i norme, uz kriminalno zanemarivanje života civila u UAE i njihovom okruženju - napisao je na mreži Iks.