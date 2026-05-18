Dok traje rat sa Iranom, administracija američkog predsednika Donalda Trampa ubrzava povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz velikog broja međunarodnih organizacija, što analitičari ocenjuju kao ozbiljan zaokret u američkoj spoljnoj politici i sve izraženiji skepticizam prema multilateralnim institucijama.

Nakon što je prvog dana novog mandata doneo odluku o izlasku SAD iz Svetske zdravstvene organizacije, Tramp je tokom godine potpisao povlačenje iz ukupno 66 međunarodnih tela i organizacija.

Među njima se nalazi 31 entitet povezan sa Ujedinjenim nacijama, kao i 35 organizacija van sistema UN.

Bela kuća je obrazložila odluku tvrdnjom da brojne međunarodne institucije „deluju suprotno nacionalnim interesima, bezbednosti, ekonomskom prosperitetu ili suverenitetu SAD“, posebno kada su u pitanju pitanja klime, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i globalnog razvoja.

Analitičari smatraju da Vašington ovim potezima napušta tradicionalni model američkog globalnog liderstva i okreće se politici većeg oslanjanja na bilateralne odnose i geopolitičku autonomiju.





Kina među najglasnijim kritičarima

Odluke Trampove administracije izazvale su brojne reakcije u svetu, a među najoštrijim kritičarima našla se Kina.

Direktorka Odeljenja za informisanje kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning poručila je da međunarodne organizacije ne smeju služiti interesima samo jedne države.

"Suština multilateralnih organizacija jeste zastupanje zajedničkih interesa svih država, a ne služenje interesima jedne zemlje. Samo efikasan multilateralni sistem može sprečiti da međunarodni poredak postane 'zakon džungle', u kojem pravo jačeg zamenjuje pravo", poručila je Mao Ning.

Peking poslednjih godina pokušava da se predstavi kao zaštitnik globalnog multilateralizma i saradnje kroz međunarodne institucije, dok kineski zvaničnici politiku „Amerika na prvom mestu“ vide kao potencijalnu pretnju međunarodnoj stabilnosti.

Istovremeno, generalni sekretar UN Antonio Gutereš upozorio je da bi američko povlačenje iz ključnih tela i kašnjenje finansijskih uplata moglo ozbiljno da ugrozi funkcionisanje Ujedinjenih nacija.

Prema njegovim rečima, organizacija se suočava sa rizikom od „finansijskog kolapsa“.

Zapadni poredak pred promenama

Brojne međunarodne organizacije civilnog društva takođe su reagovale na odluke Vašingtona.

Više od 60 organizacija potpisalo je otvoreno pismo u kojem upozoravaju da je međunarodna saradnja u oblasti demokratije, ljudskih prava i humanitarne pomoći ozbiljno ugrožena u trenutku rastućih globalnih tenzija.

Prema analizi američkog tink-tenka Institucija Brukings, Trampova administracija ne pokušava samo da reformiše međunarodne institucije, već i da promeni kompletan model međunarodnog poretka.

U analizi objavljenoj početkom godine navodi se da "Trampova spoljnopolitička vizija ne želi da obnovi međunarodni poredak nastao posle Drugog svetskog rata - ona želi da ga zameni modelom u kojem SAD nije ograničen u korišćenju svoje ekonomske i vojne moći".

Analitičari ocenjuju da je cilj stvaranje sistema u kojem države svoj uticaj ostvaruju direktno, kroz bilateralne odnose ili nove političke forume, bez oslanjanja na tradicionalne međunarodne organizacije.

Takav razvoj događaja dodatno otvara pitanje buduće uloge američkog liderstva među zapadnim saveznicima i mogućeg jačanja autonomnih kapaciteta Evropske unije, NATO-a i drugih regionalnih blokova.