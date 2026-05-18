Nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint izjavio je da Berlin planira veliko jačanje sistema civilne zaštite i odbrane stanovništva, kao odgovor na rastuće bezbednosne izazove i potrebu za većom spremnošću države u kriznim situacijama.

Kako je naveo, cilj nemačke vlade je povećanje otpornosti društva, kao i bolja koordinacija između civilnih službi i bezbednosnih struktura.

Poseban fokus biće stavljen na jaču povezanost vojnih i civilnih odbrambenih sistema, ali i na dodatnu podršku volonterima koji učestvuju u hitnim intervencijama i zaštiti stanovništva.

Plan predviđa velika ulaganja u modernizaciju opreme, infrastrukture i tehnoloških kapaciteta.

"Jačamo zaštitu stanovništva i civilnu odbranu", rekao je Dobrint listu Bild u komentarima objavljenim u ponedeljak, dodajući da Nemačka zauzima čvršći stav protiv hibridnih pretnji i povećava podršku volonterskim radnicima u hitnim službama, prenosi DPA.

On je istakao da će vojne i civilne strukture ubuduće тесnije sarađivati kako bi se unapredila ukupna bezbednost i sposobnost države da reaguje u vanrednim okolnostima.

Prema pisanju lista Bild, koji se poziva na nacrt dokumenta nemačke vlade, Berlin priprema poseban program vredan oko 10 milijardi evra.

Taj novac biće usmeren na nabavku dodatne opreme, proširenje infrastrukture, nova zapošljavanja i unapređenje tehnoloških sistema, uključujući i potrebe Savezne agencije za tehničku pomoć (THW).

Mediji navode da Nemačka do 2029. godine planira nabavku 1.000 novih specijalizovanih vozila i čak 110.000 poljskih kreveta za potrebe kriznih i vanrednih situacija.