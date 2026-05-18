Prvo jak bljesak, zatim vatrena kugla i detonacija koja je stanovnike ovog grada kod Jerusalima odmah podsetila na najgore dane rata sa Iranom.



Ljudi nisu dobili nikakvo upozorenje, pa su društvene mreže za nekoliko minuta preplavile poruke da je možda pogođena vojna fabrika, da je počeo novi napad ili da se dogodila velika havarija. Tek kasnije se oglasila državna odbrambena kompanija Tomer i saopštila da je reč o unapred planiranom testiranju.

Bejt Šemeš se nalazi nedaleko od Jerusalima i tokom nedavnog rata više puta je bio na meti iranskih projektila. Zbog toga je prizor vatrene lopte na nebu izazvao mnogo jaču reakciju nego što bi možda izazvao u mirnijim okolnostima. Ljudi su već živeli pod uzbunama, eksplozijama i strahom od novog talasa sukoba, pa je noćni bljesak odmah pokrenuo paniku i spekulacije.





Tomer tvrdi da je sve bilo planirano



Kompanija Tomer, koja razvija motore za rakete i projektile, uključujući i sistem protivvazdušne odbrane „Erou“, saopštila je da je eksplozija bila deo kontrolisanog eksperimenta.

- Radilo se o unapred planiranom eksperimentu koji je sproveden prema planu - navela je kompanija.

Neimenovani izvor iz Tomera potvrdio je za izraelski javni servis Kan da je eksplozija bila kontrolisana i planirana. Kanal 12 je, pozivajući se na nezvanične informacije, objavio da je test uključivao raketna goriva za projektile dometa od više hiljada kilometara.

Komandant Revolucionarne garde: Ozbiljni smo u pregovorima, još ozbiljniji u ratu

Komandant Revolucionarne garde Irana general-major Mohsen Rezaei izjavio je u intervjuu za iransku državnu novinsku agenciju Tasnim da Amerikanci prvo moraju da preduzmu konkretne akcije u pregovorima i poručio da je Iran "ozbiljan u pregovorima, a još ozbiljniji u ratu i odbrani zemlje".

Aksios: Tramp sa Savetom za nacionalnu bezbednost razmatra vojne akcije na Iran

Američki predsednik Donald Tramp sastaće se u utorak, 19. maja, sa najbližim savetnicima za nacionalnu bezbednost Sjedinjene Američke Države kako bi razmotrili mogućnosti za vojne akcije, preneo je portal Aksisos.