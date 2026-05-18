Misteriozni nestanak Ane V. (32) na Majorci zabrinuo je njenu porodicu i prijatelje, koji već skoro pet nedelja nemaju nikakvu informaciju o njoj. Mlada Poljakinja se nedavno preselila iz Hamburga na špansko ostrvo kako bi započela novi život, ali joj se trag izgubio nakon uznemirujuće poruke koju je poslala bratu sredinom aprila.

Poslednji kontakt sa porodicom imala je 13. aprila putem SMS poruka, ali je komunikacija iznenada prekinuta. Nekoliko dana kasnije sa nepoznatog naloga stigle su zabrinjavajuće poruke u kojima se navodi da je opljačkana na plaži u Palmi i da su joj ukradeni pasoš, telefon i dokumenta.

Porodica sumnja da se Ani nešto ozbiljno dogodilo jer se od tada nikome nije javila, niti je kontaktirala konzulat kako bi zatražila nova dokumenta. Njena sestra tvrdi da bi se Ana sigurno javila kada bi mogla, ističući da je bila iskusna putnica i da nikada ranije nije nestajala bez traga.

Nestala žena visoka je oko 175 centimetara, vitke je građe, ima smeđu kosu sa svetlim pramenovima, plave oči i prepoznatljiv ožiljak na levom ramenu. O slučaju je obavešten i poljski konzulat, dok porodica putem društvenih mreža apeluje na sve koji imaju informacije da se jave.