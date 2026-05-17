Nemačka poslednjih godina sve više deluje kao društvo koje je umorno, podeljeno i nezadovoljno. Rast cena, strah od budućnosti, migrantska pitanja i osećaj da političke elite nemaju pravi odgovor na probleme guraju deo građana ka desnim i populističkim opcijama.

Upravo u takvoj atmosferi raste podrška AfD-u, stranci koja podršku gradi na pričama o razlikama, strahu i potrebi da se „Nemačka vrati sebi“.



Zbog toga se sve češće postavlja neprijatno pitanje: da li su Nemci polako počeli da zaboravljaju lekcije iz sopstvene istorije?

Strah od razlika umesto rešavanja problema

Nemačka je decenijama važila za zemlju koja je iz sopstvene istorije izvukla najteže moguće lekcije. Upravo zato mnoge danas zabrinjava činjenica da sve više građana podršku daje stranci AfD, koja političke poene skuplja pričama o strahu, razlikama među ljudima i potrebi za „zaštitom nacionalnog identiteta“.

Za mnoge Nemce ovo više nije samo obično političko pitanje, već neprijatno podsećanje na to kako su tridesetih godina prošlog veka upravo strah, bes i osećaj nesigurnosti otvorili prostor Adolfu Hitleru i ekstremnoj politici koja je Evropu odvela u katastrofu.





Zalazak u "desno ludilo"

Prema najnovijem istraživanju instituta Insa za list Bild, AfD trenutno podržava 28 odsto birača, dok vladajuća CDU/CSU beleži 23 odsto podrške. Posebno zabrinjava to što AfD više nije ograničen samo na istočni deo zemlje, već beleži rast i u zapadnim nemačkim pokrajinama.

AfD godinama gradi popularnost na antiimigrantskoj retorici, kritikama multikulturalizma i porukama koje deo javnosti vidi kao opasno približavanje ekstremizmu.



Zbog sumnji u desničarski radikalizam, pojedine organizacije ove stranke već se nalaze pod prismotrom nemačkih bezbednosnih službi.

Mnogi analitičari upozoravaju da istorija gotovo nikada ne dolazi ponovo u potpuno istom obliku, ali da društva često ponavljaju iste greške kada poveruju političarima koji nude jednostavna rešenja za složene probleme i kada strah od „drugih“ postane važniji od razuma.