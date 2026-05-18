Sa ponosom predstavljam Srbiju na 13. Svetskom urbanom forumu, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana, poručio je predsednik Aleksandar Vučić iz Bakua.

- Za našu zemlju od velikog je značaja da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju. Tokom foruma imaću brojne susrete sa svetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija, sa ciljem da obezbedimo nove investicije, partnerstva i dodatne prilike za napredak i još bolju budućnost Srbije - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje danas u Bakuu na 13. Svetskom urbanom forumu (WUF13) koji će, prema očekivanjima organizatora, okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 80 zemalja.