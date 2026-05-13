Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 100,0097. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 5,4 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Ovi podaci pokazuju da je kurs dinara uglavnom stabilan, bez značajnijih promena u odnosu na najvažnije svetske valute. Posebno je važna stabilnost prema evru, s obzirom na to da je najveći deo finansijskih obaveza i transakcija u Srbiji vezan za evropsku valutu.

Blagi pomaci u odnosu na dolar mogu biti posledica globalnih ekonomskih kretanja i promena na međunarodnim tržištima.

U narednom periodu očekuje se zadržavanje sličnog trenda, uz kontinuirano praćenje svetskih finansijskih tokova i monetarne politike najvećih ekonomija.

