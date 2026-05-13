Reza Pahlavi, sin poslednjeg iranskog šaha Mohameda Reze Pahlavija, izjavio je da bi predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp trebalo da prestane da šalje kontradiktorne poruke o svojim namerama u ratu sa Iranom i da umesto toga završi posao i pomogne u svrgavanju vlasti u Teheranu.

Kritika Reze Pahlavija dolazi u trenutku kada SAD i Iran razmenjuju predloge o dugoročnom mirovnom procesu u uslovima krhkog primirja, prenosi američki portal Politiko.

Pahlavi, koji generalno podržava Trampa, smatra da bi SAD i Izrael trebalo da nastave vazdušne i druge napade na iranske ciljeve sve dok građani Irana ne budu dovoljno osnaženi da izađu na ulice i doprinesu rušenju režima. Prema njegovim rečima, pristajanje na primirje i pregovore sa vlastima u Teheranu predstavlja mešovite signale koji mogu dodatno da učvrste iranski režim.

"Sada kada imate ranjenu zver, to nije prilika koju treba propustiti da se posao završi”, rekao je Pahlavi na bezbednosnom samitu koji je organizovao Politiko.

U inetrvjuu za američki portal naglasio je da je pogrešno verovati da iranski režim može da se ubedi na promenu ponašanja.

"Da li diplomatiji treba dati šansu? Naravno da treba", rekao je on, ali i dodao da je režim "po svojoj prirodi nesposoban za suživot sa slobodnim i demokratskim društvom".

Pahlavi je, takođe, ocenio da Trampove povremene pretnje napadima na civilnu infrastrukturu u Iranu nisu korisne, jer dodatno zbunjuju i sam iranski narod u pogledu toga da li je cilj SAD oslobađanje ili nanošenje štete.

Poslednjih godina, Pahlavi se predstavlja kao lider iranske demokratske opozicije i zalaže se za tranziciju ka sekularnoj demokratiji, dok ga deo pristalica vidi kao budućeg monarha, navodi Politiko.

On tvrdi da je kontakt sa njim uspostavilo oko 50.000 ljudi iz iranskog bezbednosnog i državnog aparata koji žele da prebegnu, iako priznaje da mnogi čekaju razvoj situacije pre nego što se otvoreno izlože, dodaje Politiko.

Pahlavi je ponovio da se protivi političkom nasilju i da režim pokušava da podeli opoziciju. On je poručio da većina Iranaca u zemlji vidi američke i izraelske poteze kao "kampanju oslobađanja", a ne kao neprijateljstvo prema narodu. Reza Pahlavi je bio prestolonaslednik Irana pre revolucije 1979. godine, kojom je svrgnut njegov otac. Tada je bio u SAD i od tada živi u egzilu, uglavnom u oblasti Vašingtona.