Holandska Uprava za zaštitu podataka kaznila je danas sa 100 miliona evra kompaniju MLU, koja upravlja aplikacijom za prevoz Jango, zbog navodnog nelegalnog prenosa ličnih podataka korisnika u Rusiju.

Regulator je saopštio da je kompanija MLU, holandska podružnica ruske tehnološke firme Yandex, navodno delila podatke korisnika iz Norveške i Finske sa serverima u Rusiji bez adekvatne zaštite, preneo je NL tajms.

Prema rezultatima istrage, među podacima koji su navodno skladišteni u Rusiji nalazili su se skenirane vozačke dozvole, kućne adrese i precizni podaci o lokaciji korisnika i vozača.

Holandski regulator naveo je da takav transfer podataka nije u skladu sa evropskim pravilima o zaštiti privatnosti.

Kompanija MLU odbacila je optužbe i najavila žalbu, uz tvrdnju da su podaci bili čuvani unutar Evropske unije u šifrovanom obliku.

Jango posluje u više od 30 država, uključujući i Srbiju.

Slučaj je dodatno skrenuo pažnju na poslovanje kompanije Yandex, koja se ranije suočavala sa optužbama za bliske veze sa ruskim vlastima.