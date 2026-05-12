Iran oštro osudio američki nacrt rezolucije UN o Ormuskom moreuzu: To je zamena teze

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova za pravna pitanja Kazem Garibabadi oštro je osudio najnoviji pokušaj Vašingtona da izdejstvuje usvajanje rezolucije o Ormuskom moreuzu u Savetu bezbednosti UN, opisujući to kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori.

U saopštenju objavljenom kasno sinoć na mreži Iks, Garibabadi ističe da SAD, zajedno sa nekim svojim regionalnim saveznicima, ponovo pokušavaju da "zamene tezu", pretvarajući posledice vojne agresije i nezakonite opsade u optužnicu protiv Irana, "jedine zemlje koja je žrtva pretnji, pritiska i direktnih napada", prenosi danas iranski Press TV.

"Sloboda plovidbe je poštovani pravni princip, ali se ne može tumačiti selektivno niti politički, a ne može se ni odvojiti od Povelje UN", napisao je on.

VSDŽ: Emirati se uključili u rat protiv Irana

Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su do sada u sukobu s Iranom uglavnom bili predstavljani kao jedna od glavnih meta Teherana, sada su se, prema ekskluzivnom pisanju "Volstrit džornala", direktno uključili u rat.

Stejt department: Rubio razgovarao o Iranu sa australijskim i britanskim kolegama

Američki državni sekretar Marko Rubio odvojeno je razgovarao telefonom sa svojim australijskim i britanskim kolegama o ratu u Iranu i Ormuskom moreuzu, saopštio je danas Stejt department.

Tokom razgovora sa australijskom ministarkom spoljnih poslova Peni Vong, Rubio je "potvrdio američku posvećenost promociji slobodnog i otvorenog Indo-Pacifika", prenosi Rojters.

Rubio je istakao snagu američko-australijskog saveza i njegov značaj za bezbednost i stabilnost regiona.

Američki državni sekretar je, kako se navodi u saopštenju, razgovarao o Iranu i tekućim naporima za obnavljanje slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu i sa britanskom ministarkom spoljnih poslova Ivet Kuper.

Rat na Bliskom istoku

Iran je, preko pakistanskih posrednika, odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora i okončanje rata. Ključni elementi odgovora su zahtevi za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka, garancijama protiv novih napada. Teheran traži i prekid borbi na "svim frontovima" – i u Iranu i Libanu.

Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži da SAD plate ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuskim moreuzom.

''Naš predlog za okončanje sukoba je legitiman i velikodušan. Dajemo prioritet bezbednosti prolaza kroz Ormuz – i stabilnosti u regionu. Mi smo odgovorna sila u regionu i protivnik dominacije i nasilja. Američke nuklearne pretnje suprotne su međunarodnom pravu. Iran zna kako da se odbrani u svakoj situaciji'', kaže portparol Ministarstva spoljnih poslova Islamil Bagei.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da ima "najbolji mogući plan” za okončanje sukoba sa Iranom dodavši da Teheran ne sme da poseduje nuklearno oružje. Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu, ponovio da je iranski kontrapredlog za okončanje rata "neprihvatljiv”.

Ocenio je i da je primirje između SAD i Irana, koje traje mesec dana, "na aparatima za održavanje života”. Iako je formalno i dalje na snazi, smatra da je veoma krhko, podsećajući da su obe strane posle dogovora razmenjivale vatru u Ormuskom moreuzu.

Optužio je Iran i da je odustao od prethodnog dogovora koji je podrazumevao da SAD preuzmu i uklone iranske zalihe obogaćenog uranijuma i da je to izostavio u svom odgovoru dostavljenom Vašingtonu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naglašava da rat rat s Iranom nije završen. "U toj zemlji još ima nuklearnog materijala, uključujući uranijum. Nismo uništili sva postrojenja za njegovo obogaćivanje. Ima još posla", naveo je Netanjahu.

Uprkos primirju u Libanu, koje je na papiru i dalje na snazi, nastavljaju se međusobni napadi IDF i Hezbolaha.

Prema lokalnim izveštajima, u izraelskim napadima poginule su najmanje četiri osobe, među kojima i dvojica braće u Nabatiji na jugu Libana, dok je pet osoba ranjeno.