Kamere tokom događaja u Ovalnom kabinetu uhvatile su ga kako ponekad izgleda pospano, drži oči zatvorene i trza se kao da se budi iz lagane dremke.

Tramp je danas bio domaćin događaja posvećenog zdravstvenoj zaštiti majki i podršci majčinstvu, dok je američki ministar zdravlja i socijalnih službi Robert F. Kenedi Mlađi govorio o "krizi plodnosti".

Na snimku koji se proširio društvenim mrežama, Tramp se vidi sa zatvorenim očima dok Kenedi, republikanska senatorka Kejti Brit, ministarka poljoprivrede Bruk Rolins i Mehmet Oz stoje oko njega.

"Treptao je"

Nakon što su se pojavile tvrdnje da je Tramp zadremao tokom događaja, portparol Bele kuće je odgovorio na društvenoj mreži Iks.



"Treptao je, apsolutni moronu", odgovorila je Bela kuća na fotografiju Trampa sa zatvorenim očima koju je na Iksu objavio dopisnik Rojtersa.

Tramp je potom nastavio svoj govor, dotakavši se niza tema, uključujući cene lekova, Iran i autizam.

Nazvao je sporazum sa Iranom "neverovatno slabim" i rekao da je "na aparatima za održavanje života".

Trampovo zdravlje ponovo u vestima

Ovo nije prvi put da je Tramp, koji će uskoro napuniti 80 godina, predmet kontroverzi zbog pospanog izgleda tokom javnih događaja.

Prošle nedelje, kamere su ga takođe uhvatile kako izgleda rasejano i umorno tokom potpisivanja izvršne naredbe u Ovalnom kabinetu.

Najnoviji video je izazvao mnoštvo komentara na društvenim mrežama o njegovoj podobnosti da obavlja predsedničku funkciju.

Levičarski politički komentator Hari Sison napisao je na Iksu da bi video "trebalo da zabrine svakog Amerikanca", dok su drugi korisnici tvrdili da Tramp "ponovo spava na poslu".