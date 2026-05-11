Nova mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban izjavila je uoči sastanka Saveta za spoljne poslove Evropske unije 11. maja da Mađarska više neće koristiti pravo veta kao sredstvo političkog pritiska i da želi da obnovi poverenje partnera iz EU i NATO-a.



Kako prenosi Blumberg, Orban je ocenila da je Budimpešta prečesto predstavljala prepreku u donošenju evropskih odluka.

„Previše često smo postajali prepreka u procesu donošenja odluka u Evropi“, rekla je ona.

„Koristili smo veto ne kao poslednje sredstvo, već za politički PR“, dodala je ministarka.

Govoreći o Ukrajini, Orban je istakla da će Mađarska podržavati njen evropski put isključivo na osnovu „strogog nacionalnog interesa“, uz nastavak zahteva za dodatnim pravima mađarske manjine u Ukrajini.

Dana 9. maja lider stranke Tisa Peter Mađar položio je zakletvu i zvanično započeo rad nove vlasti.

Tokom prve sednice parlamenta izabran je i novi predsednik parlamenta, a među prvim potezima bilo je vraćanje zastave Evropske unije u zgradu parlamenta.