Ruski predsednik Vladimir Putin iskoristio je paradu povodom Dana pobede 9. maja, kojima se obeležava pobeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom, da izgovori nešto izvanredno: da veruje da se pitanje ukrajinskog sukoba "bliži kraju", piše u analizi CNN.

Ovaj komentar, Putinov prvi pravi pokazatelj da bi njegov rat po izboru mogao da se približi kraju, usledio je nakon dugog lamentiranja zbog neuspešnih pregovora na početku invazije 2022. godine i bio je izuzetno kratak.

Ipak, ovo nije čovek koji govori ležerno ili nepredvidljivo. Ovo nije njegova moguća publika od jednog čoveka: američkog predsednika Donalda Trampa. Putinovo retko odstupanje od njegovog uobičajenog, nezadovoljavajućeg položaja, možda je bilo osmišljeno da održi iluziju da se mir u Ukrajini može uskoro postići, što šef Kremlja dugo nastoji da održi u životu, piše CNN u najnovijoj analizi.

Pa ipak, na dan kada je Moskva bila u punom vojnom naporu, odlučio je da ne peva maksimalističku pesmu – da "specijalna vojna operacija" mora da se nastavi dok se njeni ciljevi ne ispune. (Spojler: Ti ciljevi – demilitarizacija Ukrajine i zauzimanje njenog istočnog regiona Donbasa – nisu ni blizu postignuti.) Umesto toga, Putin je izgleda odražavao preovlađujuće raspoloženje u Rusiji, potkrepljeno nedavnim anketama javnog mnjenja, da rat mora uskoro da se završi.

Bilo je još jednog obrta u Putinovoj iznenađujućoj opkladi: predložio je da Gerhard Šreder, koji je bio nemački kancelar od 1998. do 2005. godine tokom Putinovog ranog medenog meseca sa Zapadom, bude pregovarač za sve buduće, direktne razgovore sa Evropom. Šreder je bio predsednik odbora ruskog projekta gasovoda Severni tok dok nije podneo ostavku nakon invazije 2022. godine, ali je ostao blizak Putinu. Diskreditovan je u očima mnogih zbog te asocijacije, a neposredna reakcija na ovu ideju u Evropi je navodno bila slaba, ali bi mogla biti čuta u Vašingtonu i dodatno zakomplikovati istinske napore da se mir pokrene.

Putin možda neće (politički) preživeti rat

Lako je posmatrati Putinov novi razgovor o diplomatiji kroz prizmu njegove prošle godine zakržljalog, pretvaranog igranja mirom. Ali, percipirana mudrost da Putinova vladavina ne može preživeti ništa osim skoro potpune pobede u Ukrajini potkopana je nedavno rasprostranjenom kritikom širom Rusije zbog vođenja rata, trajanja i užasnih ljudskih i ekonomskih žrtava. U moskovskoj eliti se pojavljuje šapat da Putin možda jednostavno (politički) uopšte neće preživeti rat.

Teško je videti paradu na Crvenom trgu kao bilo šta drugo osim zapanjujućeg poniženja bukvalne tvrđave Kremlja. Pre događaja, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izdao je "ukaz" kojim ju je ovlastio – zaustavljajući svoje snage da napadaju to područje – trenutak trolovanja koji protivreči ideji da se Kijev oseća u defanzivi.

Odsustvo ruske vojne opreme na paradi je u oštroj suprotnosti sa blistavim prikazom sile koji su pružile prethodne godine, kada su zapadni stručnjaci za naoružanje gledali najnoviji model tenka kako bi primetili sitna ažuriranja. Ove godine, Moskva je imala samo vojnike, a i njih je sve manje.

Dugo je bila usamljena – čak i izmišljena – evropska nada da će se Rusija jednog dana jednostavno "raspasti" pred Ukrajinom. Uprkos stvarnom evropskom ili NATO vojnom učešću u ratu, to je postala jedina strategija kontinenta – izvršiti pritisak i nadati se da će se Moskva slomiti pre Kijeva. Sa Trampovim povratkom u Belu kuću prošle godine, Evropa nije imala mnogo drugog izbora.

Niz uspeha i neuspeha

Napredak rata bio je niz uspeha i neuspeha za obe strane tokom njegove četiri godine. Početni neuspesi Moskve i dalje su dovodili do osvajanja i držanja teritorija, a zatim i do gubitka. Zatim je njena tvrdoglavost "borba ili smrt" dovela do sporog osvajanja malih delova fronta koji su prodirali kroz ograničenu ljudsku snagu Ukrajine. Prošle godine, Kijev je izgledao kao da je na ivici, nedostajući mu resursi i puna podrška njegovog najvažnijeg saveznika, Sjedinjenih Država. Ali miris oko ovog najnovijeg preokreta je drugačiji iz dva razloga.

Prvo, pad morala Rusije je opipljiv. To se dešava samo u policijskoj državi kada kritična masa razočaranja počne da sebe vidi kao većinu i dovoljno je samouverena da podigne glavu iznad parapeta. Putin je već preživeo žestoke kritike svog rata – kada je kratkotrajni puč koji je predvodio Jevgenij Prigožin posustao dramatično kao što je i počeo 2023. godine.

Ali mu ponestaje osiromašenih Rusa ili osuđenika da se prijave, a zatim izgubi u loše isplaniranim "mesorubnim" napadima, i bori se da privuče studente iz srednje klase u redove.

Ruska elita je nervozna

Ruska ekonomija sada zaista oseća pritisak. Elita je očigledno dovoljno iritirana da se Putin oseća obaveznim da ih smiri sugestijom – prenetom u subotu na državnim medijima – da se rat možda bliži kraju. Mnogo toga se još može promeniti, a navodno gomilanje trupa od strane Rusije duž linije fronta moglo bi doneti napredak. Ali Kremlj je u nevolji.

Druga promena je u sudbini Ukrajinaca. I njima nedostaju vojnici – možda drastičnije – ali imaju robota u izobilju. Gotovo zanemarljiv napredak Rusije na linijama fronta uglavnom se svodi na to da Kijev pronalazi načine da napadne, snabdeva, evakuiše i presretne ruske napade bespilotnim vozilima ili dronovima.

To je zaista izvanredan podvig, čiji je značaj u modernom ratovanju bio istaknut kada su bogate zemlje Zaliva u martu pohitale Zelenskom za pomoć u odbrani svog neba od iranskih dronova. On sada zaista ima "karte" da nastavi borbu, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp prošle godine rekao da ih nema.

Moskva je i ranije nadoknadila tehnološki zaostatak, često mesecima, i zato bi Ukrajina trebalo da posluša rusku metaforu o "prerano pijenju šampanjca".

Ali nazire se leto u kojem, uprkos tome što iranski rat lišava Ukrajinu globalne pažnje koja joj je hitno potrebna, Kijev ostaje na nogama, a ne na kolenima: priča o izvanrednom preživljavanju, uprkos velikim izgledima, jer nije bilo drugog izbora.

U međuvremenu, Putinovo očigledno uverenje da su njegovi državni resursi beskrajni polako počinje da izgleda kao ludost kakva je oduvek bila. Svi ratovi se završavaju, i možda je Putin to konačno uvideo.