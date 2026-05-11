Sutra, 12. maja, održava se prvo polufinale Pesma Evrovizije 2026, tokom kojeg će se pred publikom i stručnim žirijem predstaviti 15 takmičara, među kojima je i Lavina, ovogodišnji predstavnik Srbije.

Publika i članovi stručnog žirija odlučiće kojih 10 zemalja će se plasirati direktno u veliko finale, koje je zakazano za subotu, 16. maja.

Od ove godine uvedene su određene promene kada je reč o glasanju i sastavu nacionalnog žirija.

Broj članova žirija povećan je sa pet na sedam, a najmanje dve osobe moraju imati između 18 i 25 godina.

Među prihvatljivim zanimanjima za članove žirija nalaze se muzički novinari i kritičari, profesori muzike, kao i kreativni profesionalci poput koreografa, režisera i istaknutih muzičara.

Takođe, svi članovi žirija moraju da potpišu dokument kojim potvrđuju da će glasati nepristrasno, da neće sarađivati sa drugim članovima žirija prilikom donošenja odluka, kao i da neće deliti informacije putem društvenih mreža.

Generalna proba zakazana je večeras u 21 čas, kada će učesnici prvog polufinala prvi put nastupiti pred publikom, ali i pred stručnim žirijem, koji će na osnovu njihovih nastupa odlučiti koliko će poena dodeliti takmičarima, što će direktno uticati na konačan plasman.

Novina u vezi glasanja

Još jedna novina odnosi se na glasanje publike, pa će od sada sa jednog broja telefona ili jedne bankovne kartice moći da se glasa maksimalno 10 puta, umesto dosadašnjih 20.

Članovi Lavine otkrili ko im je pružio podršku

Članovi grupe Lavina otkrili su i ko im je od bivših srpskih predstavnika na Evroviziji pružio podršku pred nastup.

- Više njih... Recimo Konstrakta. Sa njom smo se sreli, dala nam je interesantne savete. Takođe i Sanja Vučić iz Hurricane, kao i Princ od Vranje, pružili su nam podršku - rekli su članovi grupe.

Potom su otkrili i koji savet su odlučili da primene tokom takmičenja.

- Da se trudimo da što više uživamo u svemu ovome. Ipak postoji određeni pritisak i velika odgovornost, ali treba pronaći trenutak da se opustimo i budemo ono što jesmo kako bismo se najbolje predstavili na sceni - poručili su srpski predstavnici.

Dotakli su se i scenskih kostima koje nose na nastupu.

- Scenski kostimi nisu loši i volimo ih, ali su jednostavno teški... i veoma efektni - zaključili su članovi grupe za Telegraf.