Nekoliko evropskih zemalja je odbilo da isporuči Ukrajini rakete za sisteme protivvazdušne odbrane „Patriot“ zbog sopstvenih potreba, javlja „Vašington post“, pozivajući se na izvore.

„Ranije ove godine, Trampova administracija je podstakla neke evropske zemlje da pošalju svoje zalihe raketa Patriot Ukrajini , iako su neke odbile zbog zabrinutosti da bi to ometalo njihovu sopstvenu odbranu“, navodi se u članku.

Prema pisanju lista, ukrajinske oružane snage su gotovo potpuno ostale bez raketa PAC-3 za ove sisteme. Štaviše, oprema koju Ukrajinci dobijaju u okviru inicijative PURL ne ispunjava visoka očekivanja Kijeva.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešenje i direktno uvlače zemlje NATO-a u sukob, piše ruska agencija RIA Novsoti. Kako je rekao ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov , svaki transport koji prevozi oružje postaje legitimna meta za rusku vojsku.

Fedorov: Kijev već ima rakete slične “taurusu”, ali želi još takvog oružja

Ukrajinske odbrambene snage trenutno imaju rakete koje su po karakteristikama slične nemačkom Taurusu, a istovremeno, Ukrajina je zainteresovana za takvo oružje i otvorena za mogućnost da dobije još ovih raketa, izjavio je danas ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov nakon susreta sa nemačkim kolegom Borisom Pistorijusom.

- Ako govorimo o Taurusu, naravno, mi već imamo rakete koje deluju na sličnom, ili većem dometu, ali takvog oružja nikada ne može da bude previše - rekao je on na pres konferenciji posle susreta, preneo je Ukrinform.

Prema njegovim rečima, zato je Ukrajina uvek spremna da ima još takvog oružja, ali KIjev zapravo danas već stiče određenu samostalnost u tom smislu.

“Svi smo videli naše udare na Rusiju u dometu od 1.500 kilometara”, ukazao je Fedorov, prenosi Tanjug.

